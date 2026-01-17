快訊／領航猿卡米諾斯聲援孫思堯　痛批台灣雙職籃「暴力行為」

▲卡米諾斯對於TPBL職籃昔日子弟兵孫思堯遭到惡意犯規導致賽季報銷喊話聲援。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

領航猿17日靠著洋將葛拉漢延長賽關鍵切入絕殺，喜迎開季10連勝，持續於PLG職籃戰績獨走。不過賽後領航猿總教練卡米諾斯卻針對日前TPBL職籃戰神球員孫思堯遭對手雲豹洋將麥卡洛惡意犯規，導致膝蓋重傷賽季報銷一事，以及日前子弟兵李家慷遭勇士洋將哥倫特衝撞事件喊話，強調這些球場上的暴力，應該被認真看待，也希望兩聯盟當事者要想想該怎麼做。

TPBL職籃戰神本土長人孫思堯在上周對上雲豹之戰，遭對手洋將麥卡洛「抱摔」後倒地，造成右膝後十字韌帶、前十字韌帶部分斷裂，賽季就此報銷必須休養4到6個月。但戰神提出申訴後，聯盟並未對麥卡洛做出禁賽處分，僅以罰款、記點作收。戰神昨日也大動作發出聲明稿，強烈譴責聯盟判決與對手危險動作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲卡米諾斯今日賽後大動作聲援昔日子弟兵孫思堯。（圖／戰神提供）

今日賽後領航猿主帥卡米諾斯，也為昔日子弟兵（兩人曾於台中太陽共事）做出聲援，卡總表示，「我覺得很失望，兩個聯盟針對暴力行為根本沒辦法拿捏，TPBL職籃的孫思堯受到4到6個月的傷勢，因為對手的暴力行為，李家慷上周在比賽中被對手洋將被推到紀錄台的桌子，都沒有被禁賽。」

卡米諾斯強調，「當過去包括高國豪、楊敬敏因為場外的私人行為遭到禁賽，但場上的暴力行為卻沒有禁賽，李家慷很幸運，但孫思堯沒有這麼幸運，今天如果是聯盟當事者的小孩遇到這種事會怎麼辦，應該想想怎麼做，才能遏止這樣的暴力行為。」

▲卡米諾斯對於日前李家慷遭到勇士哥倫特惡意推倒卻沒被禁賽也表達不滿。（圖／PLG提供）