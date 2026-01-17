長出三分能力的「射手龜」！　衛少單場6記三分彈率國王4連勝

記者杜奕君／綜合報導

近期打出難得亮眼表現的沙加緬度國王，17日在主場迎戰華盛頓巫師，此戰衛斯布魯克（Russell Westbrook）面對前東家再度大發神威，單場飆進6記三分球轟下26分、6助攻，也幫助國王以128比115贏球，國王喜迎一波4連勝。

國王近期團隊狀態火燙，此戰賽前已經連續擊敗休士頓火箭、洛杉磯湖人以及紐約尼克等強敵，其中在休賽季一度沒有球隊想要簽下的「衛少」表現出色，3戰平均轟下18.7分、5.7籃板、9.3助攻，不僅展現老將風采，更是重現昔日聯盟最強「大三元製造機」威力。

此戰面對同樣是前東家的巫師，衛斯布魯克出賽31分3秒，全場三分球9投6中轟下26分、6助攻，也率隊以13分之差輕取巫師，帶隊拿下近期4連勝。

值得一提的是，近4戰衛斯布魯克平均可貢獻21分、4.5籃板、8.5助攻，其中三分球命中率高達52%，成為連勝重要功臣。

事實上，直到本季開打最後一刻才被國王以底薪簽下，衛斯布魯克本季至今出賽42場，平均可繳出15.1分6.4籃板、7.0助攻外帶1.3抄截，全能表現依舊亮眼，甚至在籃板、助攻以及三分球總數，在本季是國王全隊最高，三分球命中率35.7%更寫下生涯新高，表現可說是越陳越香。

對此，衛斯布魯克表示，「我每天都很努力在練習，所以當我有機會在空檔出手，我對自己能做到這件事非常有自信。」

▲國王衛斯布魯克單場轟進6顆三分球，率隊豪取4連勝。（圖／路透）