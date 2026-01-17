運動雲

最爛爐主對決！　溜馬赫夫狂轟生涯新高29分再秀「重鎚爆扣」奪勝

記者杜奕君／綜合報導

本賽季NBA東、西區戰績墊底「爐主」印第安那溜馬、紐奧良鵜鶘17日展開對決，溜馬靠著本季以招牌反手扣籃引發熱議的長人赫夫（Jay Huff）砍下生涯新高29分外帶9籃板，加上全隊共5人得分達雙位數情況下，溜馬以127比119擊敗鵜鶘，終於拿下本季第10勝，並以勝率優勢將全聯盟墊底爐主之位正式讓給鵜鶘。

賽前戰績10勝33敗，排名西區墊底的鵜鶘，今日作客踢館交手賽前戰績為9勝32敗，排名全聯盟墊底的溜馬。

開賽溜馬就靠明星前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）衝鋒陷陣，上半場他就獨拿20分，加上中鋒赫夫以及主控內姆哈德（Andrew Nembhard）都有穩定發揮，半場打完溜馬就砍下本季隊史半場新高的73，以7分之差穩定領先。

下半場開打後，溜馬持續靠著赫夫強勢取分，這位本季多次以違反人體力學方式「反手爆扣」引發球迷熱議的長人，全場手感火燙17投13中，狂取生涯新高29分外帶9籃板、2助攻、2抄截，也在一次擋拆後大秀單臂重錘爆扣，帶領溜馬甩開鵜鶘糾纏，最終8分差距贏球。

溜馬此戰共5人得分上雙，最大功臣無疑是以高達76.5%命中率，狂砍生涯新高29分的赫夫，西亞卡姆則有27分、6籃板、5助攻，內姆哈德則有19分、3籃板、10助攻。且球隊近況相當火燙，拿下最近5戰的第4勝。

輸球收下本季全聯盟「墊底爐主」之位的鵜鶘方面，「胖虎」威廉森（Zion Williamson）拿下全隊最高27分以及6籃板、7助攻，莫菲三世（Trey Murphy III）22分、4籃板、5助攻，另外貝伊（Saddiq Bey）也有20分進帳。

▲溜馬赫夫狂轟生涯新高29分，率隊在主場擊敗鵜鶘。（圖／路透）

▲溜馬赫夫狂轟生涯新高29分，率隊在主場擊敗鵜鶘。（圖／路透）

