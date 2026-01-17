「詹皇明星臉」在台籃夢想家　班提爾：不是第一次有人說我像

▲夢想家班提爾在TPBL職籃首秀就砍下29分、12籃板領軍3連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家17日在主場迎接新洋將班提爾「開箱」首秀，全場他不僅繳出29分、12籃板的猛爆表現，更因為長相神似NBA洛杉磯湖人天王球星詹姆斯（LeBron James），而被球迷暱稱為「夢想家LBJ」引發熱議。而班提爾被問及此事時，則笑稱自己不是首次被說像詹皇，但他也強調能被比喻成這樣偉大的球員，感到非常開心。

身高204公分，來自迦納共和國，現年30歲的班提爾，今日迎接TPBL職籃首秀，他在代表夢想家出賽首戰就以19投12中，攻下29分、12籃板，全場正負值來到驚人的「+30」。

夢想家總教練簡浩表示，「我對於班提爾今天的表現不意外，他的實力就在那裡，他也打過日本職籃，對於亞洲的球風很習慣，他身體接觸很強，有提醒他要適應裁判尺度，今天我給他9.5分！」

班提爾則說，「很好的開始，我在場上也打得非常開心，蔣淯安、林俊吉對我的幫助很大，讓我能夠快速融入球隊。」

聽到自己被台灣球迷稱，長相與NBA詹皇有「明星臉」，班提爾則笑著回應表示，「這很棒啊，詹姆斯是一個很偉大的球員，能被比喻成他很棒，這也不是首次有人說我像他，但這是件很開心的事。」

▲夢想家班提爾因長相神似NBA詹皇引發球迷討論。（圖／TPBL職籃提供）