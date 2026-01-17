運動雲

>

謝淑薇本屆澳網籤表出爐！　與O妹榮膺第3種子首戰對決美澳聯軍

▲謝淑薇新年首戰與拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）在布里斯本女網女雙封后。（圖／路透）

▲謝淑薇與奧斯塔朋科在本屆澳網名列女雙第3種子。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

台灣網球天后謝淑薇在2026年澳洲網球公開賽的雙打籤表正式出爐！謝淑薇與「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）本屆重新合作出擊，榮膺大會女雙第3種子，首戰將交手美國柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）與澳洲蓋德茨基（Olivia Gadecki），爭取首勝晉級。

在2024年澳網女雙封后、上屆則是和奧斯塔朋科攜手拿下亞軍，謝淑薇此次再度與O妹合拍挑戰澳網舞台，此次也將以女雙第3種子身分向冠軍目標持續邁進。

除了謝淑薇之外，本次台灣還有另外3位選手出征此次澳網雙打賽事，包括名列第14種子的詹皓晴與中國大陸搭檔蔣欣玗，將在首輪碰上烏茲別克拉斯莫娃（Kamilla Rakhimova）以及俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova）。

另外，吳芳嫺與日本穗積繪莉將在首輪遭遇第11種子的俄羅斯組合赫羅馬切娃（ Irina Khromacheva）以及帕諾娃（Alexandra Panova）。

至於此次唯一參賽的男子選手何承叡，則將繼續和德國好手耶本斯（Hendrik Jebens）攜手出擊，在男雙首輪面對強敵義大利組合博萊利（Simone Bolelli）以及瓦瓦索里（Andrea Vavassori）。博萊利曾在2015年拿下澳網男雙冠軍，瓦瓦索里則是手握3座大滿貫混雙冠軍，紀錄可說相當輝煌。

