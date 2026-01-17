「這個聯盟就是這樣！」　國王主帥洪志善不滿主客場哨偏頗

▲新北國王代理總教練洪志善，賽後對於主、客場哨偏頗感到不滿。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王17日以20分之差慘敗給主場的福爾摩沙夢想家，比賽過程兩隊下半場更是衝突火花不斷，杰倫吞下兩次技術犯規退場，奧帝6犯退場也有情緒性不滿動作。賽後國王主帥洪志善直言，「這個聯盟就是這樣！主、客場哨一定會有，但不能這麼偏袒，裁判如果一直要這樣吹，未來一定會有真正的暴力行為發生。」

此戰國王首節還能取得領先優勢，但次節被夢想家一波40比24帶走節奏，國王全場最多一度落後達24分，最終也以20分之差慘敗，讓夢想家喜迎本季首度3連勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後國王主帥洪志善強調，「第2節決定了勝負，末節追回來已經無濟於事。」

洪志善也對於此戰吹判尺度表達不滿，「這個聯盟就是這樣，你要叫我講，如果裁判要一直這樣吹，以後一定會發生所謂真正的暴力行為，主、客場哨有差我可以接受，任何職業聯賽都會有差，但不能偏袒到這麼的，你要叫我講，我也不會講，一定有前因才會有後果，不會無故杰倫和張宗憲吵起來。」

▲國王杰倫、夢想家張宗憲此戰兩度爆發口角衝突，最終雙雙都遭驅逐出場。（圖／TPBL職籃提供）