尼克怎麼了？近8戰狂吞6敗　「紐約王」布朗森腳傷退場

記者杜奕君／綜合報導

紐約尼克15日對上西區後段班球隊沙加緬度國王，不料首節尼克王牌主控布朗森（Jalen Brunson）就因為右腳踝扭傷退場，隨後大蘋果軍團更是兵敗如山倒，最終以101比112輸給國王。連同此戰在內，尼克近8戰狂輸6場，整體狀態相當低迷。

近況不佳的尼克今日進行客場4連戰的第3場比賽，對手則是西區排名倒數第2位的國王，不料開賽尼克當家球星布朗森在僅打4分59秒情況下，就因為右腳踝扭傷退場不克再戰。

尼克在球隊一哥傷退後，更是兵敗如山倒，球隊3節打完已經落後多達20分，末節雖然嘗試追近，但最終國王仍在主場以11分之差取勝。

國王此戰靠著明星雙槍迪羅臣（DeMar DeRozan）轟下27分、6籃板、5助攻，拉文（Zach LaVine）也有25分進帳，攜手幫助球隊收下3連勝。

近況低迷的尼克方面，布里吉斯（Mikal Bridges）拿下19分為全隊最高，阿努諾比（OG Anunoby）15分、3籃板、4助攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）13分、4籃板、5抄截。

但尼克眼前最大危機仍是布朗森因傷退場，本季場均28.2分、3.2籃板、6.1助攻，日前還幫助球隊拿下「NBA盃」總冠軍，若布朗森的傷勢需要更多時間休養，對眼前尼克困境肯定將雪上加霜。

▲獨行俠弗拉格、尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克布朗森首節就傷退，讓球隊吞下近8戰內第6敗。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA布朗森尼克Jalen Brunson

【公聽會爆口角】莊瑞雄嗆學者「我來不是讓你罵」　韓國瑜：喝咖啡靜下心

