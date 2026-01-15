運動雲

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

▲經典賽中華隊開訓 ，會長蔡其昌、運動部部長李洋、總教練曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

▲經典賽中華隊開訓 ，會長蔡其昌、運動部部長李洋、總教練曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

記者胡冠辰／綜合報導

WBC東京賽區C組門票15日晚上6點開賣後，立刻引爆史詩級搶票潮，多名球迷在社群網站回報售票網站瞬間「塞爆」，日本多個售票系統一度因瞬間流量暴增而陷入當機狀態，僅國內eplus系統截至發稿時間仍保持順暢。

這波一般販售被視為「網路入手的最後機會」，在大谷翔平等豪華大聯盟球星確定參戰、侍JAPAN力拚衛冕的話題加持下，市場熱度飆到近年少見的高度。

售票未設抽選制度，分為日本國內與海外購票管道，共開放eplus（日本國內、海外）、Lawson Ticket、Ticket Pia等4個線上平台，同時東京巨蛋亦提供現場排隊購票，但僅限非日本隊出賽場次；開賣時間一到，各大平台隨即湧入大量購票人潮，造成系統不穩甚至癱瘓。

根據日本國內eplus系統截至發稿時間22點30分，日本隊4場小組賽門票已全數售罄，包含一般席、輪椅席及視線受限座位，展現地主球隊的超高人氣；中華隊首戰對澳洲、第3戰迎戰捷克以及壓軸賽事對上韓國全數完售，展現搶票瘋潮。

由於日本國內eplus會員申辦門檻較高，需具備日本電話門號及實體收件地址，外籍球迷購票並不容易，因此台韓戰能在此條件下達成完售，顯示該場比賽在日本市場的吸引力遠超預期，也再度證明中華隊於國際賽事中的話題性與關注度。

值得一題的是，社群平台上也出現大量「搶票苦主」分享經驗，最常見的關鍵字就是「刷到崩潰」與「進不去」；不少球迷表示從開賣後一路重整頁面數小時，卻因系統壅塞、付款流程跳出或驗證卡關而空手而回，直呼「卡了三小時還是買不到」。

▲。（圖／截自日本國內eplus）

▲台灣人瘋搶WBC門票。（圖／截自日本國內eplus）

更有趣的是，網路上也流傳一名韓國球迷的搶票心得，他觀察到台灣相關場次在日本售票端的售罄速度相當驚人，甚至直言「台灣人搶得比韓國人還兇」；該名球迷提到，自己在平台上看到可選座位多集中在韓國應援區或外野角落，反而讓他對座位剩餘分布感到意外，並推測可能與旅日台灣球迷購票踴躍、或日本觀眾對中華隊賽事關注度提升有關。

隨著台韓、台捷、台日等高話題場次門票變得一票難求，社群上也迅速出現「徵票潮」；不少球迷坦言機票與飯店早已訂妥，現在只差門票就能成行，因此「不限位置、一張也好」的求票貼文大量湧現，甚至有人提出願意原價加價或以請客作為回饋，只求能進場見證中華隊在經典賽的關鍵戰役。

