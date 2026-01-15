運動雲

「左手重砲」發威　林俊易直落二輕取愛爾蘭好手、闖印度賽8強

▲台北羽球公開賽，林俊易。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲林俊易。（圖／羽球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣男單好手「左手重砲」林俊易15日在超級750系列印度羽球公開賽16強登場，面對世界排名28的愛爾蘭越南裔好手阮日，耗時45分鐘後，林俊易以21比16、21比17直落二奪勝，跟隨戚又仁腳步也挺進8強。

世界排名12的林俊易上週在大馬公開賽首輪就碰上同胞台灣一哥周天成，苦戰2局後以14比21、12比21敗下陣來，殘念一輪遊。本周轉戰在印度賽首輪又碰上「台灣內戰」交手李家豪，不過最終林俊易直落二擊敗同胞，收下對戰3連勝，2026年首勝也開胡，16強則是碰上阮日，過去雙方還沒有在國際賽對戰過。

林俊易開賽就火力全開取得6：2領先，不過阮日馬上回敬一波5比1將分數追平，不過林俊易的進攻節奏沒有因此被打亂，反連拿5分再度把比分拉開，暫停過後他繼續加大壓力，在打到16比11領先時，拉出4比2小高潮搶下局點，雖然阮日連追3分迫近，但最後林俊易仍以21比16收下首局。

次局回來，阮日雖然開賽佔據領先，但位置都還沒站穩，林俊易就馬上從後來居上，雖然技術暫停前左手重砲還以2分落後，但暫停過後他靠著3比1攻勢追平，接下來雙方一路激戰到17比17，林俊易卻在此時爆發，一口氣連拿4分，以21比17再下一城，成功直落二奪勝。

林俊易8強賽的對手將是年輕的印度男單好手森（Lakshya SEN），稍早他在16強以21比19、21比10直落二擊敗日本好手西本拳太。

