美國訓練巧遇「卡仔」！江坤宇透露兩人已立下WBC邁阿密之約

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽中華隊15日於高雄國家運動訓練中心展開第一階段集訓，在報到的選手名單中，來自中信兄弟的游擊核心江坤宇成為焦點，時隔11年再度踏進國訓中心，江坤宇不僅感嘆硬體設施的全面升級，更在受訪時爆料自己在美國訓練期間曾巧遇大聯盟球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll），兩人甚至立下了要在經典賽相遇的約定。

上一次來到國訓中心集訓已經是國中，距今約10、11年，江坤宇在接受中信兄弟官方頻道訪問時透露，走進球場的那一刻，過去的回憶瞬間湧現，但隨之而來的是全新的興奮感，他觀察到現在的球場與訓練設備都已經全面更新，也令他在報到首日就感到熱血沸騰，對於能與各路好手在如此完善的環境下備戰充滿期待，「現在球場整個都更新了，滿興奮的。以前的回憶都跑出來了，又有新的興奮感。」

此外，江坤宇更透露，他日前前往美國訓練期間還巧遇效力於亞利桑那響尾蛇隊的球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll），兩人簡單「哈拉」還在聊天中開玩笑地立下約定，江坤宇說，當時他們互道祝福，並相約希望能在經典賽的正賽階段，也就是前進美國後再相遇。

談到最想對決的對手，江坤宇與隊友宋晟睿不約而同地指向了日本隊，宋晟睿展現出挑戰巔峰的鬥志，直言最想面對大聯盟強投山本由伸；而江坤宇則表示，日本隊與「棒球之神」大谷翔平幾乎是所有球員的共同目標，大家都很期待能與世界最頂尖的職棒好手在WBC賽場上一較高下。

