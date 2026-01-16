運動雲

則本昂大新球季轉戰巨人！「重返王座」關鍵拼圖

▲中職、日本隊對抗賽,則本昂大,王柏融。(圖／記者季相儒攝)

▲則本昂大。(圖／資料照)

記者王真魚／綜合報導

讀賣巨人15日確定補進重量級戰力，成功網羅自樂天行使海外自由球員（FA）權的右投則本昂大。

巨人球團在補強投手戰力的方向上持續動作，密切關注曾考慮挑戰大聯盟的則本昂大，並在檯面下積極評估，最終成功說服他轉戰東京。

這也是巨人繼從日本火腿簽下松本剛後，休賽季第2位FA補強，劍指「睽違2年的聯盟冠軍、14年來首座日本一」。

據日媒報導，則本將簽下複數年合約。儘管他曾獲得MLB球團的合約邀請，但經過深思熟慮後，最終選擇留在日本，改披巨人戰袍。

則本昂大2013年菜鳥球季就繳出15勝、榮膺新人王，助樂天奪下隊史首座聯盟冠軍與日本一；2014年起連續5年奪下三振王。生涯累計373場出賽，戰績120勝99敗48救援。

近兩季他轉任後援角色，連續兩年出賽超過50場，2024年更以32次救援成功奪下救援王，不過其職涯大多數時間仍以先發身分度過，能先發也能後援，將大幅提升巨人投手調度的彈性。

巨人上季雖有山崎貢獻11勝，但整體仍受先發戰力不足所苦，本休賽季已補進多名先發候補洋投，如今加上則本，投手群深度明顯升級。上季僅列聯盟第3名的巨人，今季目標明確，重返王座、再度稱霸日本。

則本去年推定年薪達3億日圓，屬A級FA，勢必伴隨人員或金錢補償風險，但巨人仍選擇果斷出手，展現全力拚冠的決心。擁有豐富冠軍與國際賽經驗的則本，也被球團視為能「推動球隊走向王座」的重要拼圖。

【第六度對決謝龍介】台南市長初選陳亭妃出線！　險勝林俊憲2.7個百分點

﻿

