美國播客揭多隊曾點名李灝宇 老虎看好2026年大聯盟初登場

▲▼Nike青棒菁英訓練營，李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

▲李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

根據美國棒球播客《The Call Up Podcast》主持人Aram Leighton指出，多支大聯盟球隊曾在上賽季交易截止日前，對底特律老虎潛力新秀李灝宇表達高度興趣；他在節目中透露，當時曾有球隊評估，願意以合約即將到期、僅作短期戰力使用的即戰力球員作為交易籌碼，嘗試向老虎換取這名內野新星。

李灝宇近年在小聯盟體系中的成長備受關注，被視為老虎農場中具潛力的內野戰力之一，也因此在交易市場上引發討論。儘管老虎並未在該次交易期限前選擇出手，但相關傳聞顯示，聯盟內部對李灝宇的評價相當不低。

日前《底特律自由報》記者佩茲托德（Evan Petzold）也報導，老虎看好李灝宇的發展潛力，極有可能在2026年迎來大聯盟初登場；李灝宇是在2023年交易中，被老虎以先發投手洛倫岑（Michael Lorenzen）向費城人換得，近年評價逐步升高。上季效力3A出賽穩定，繳出打擊率.243、14轟、61分打點，另有22次盜壘成功，展現速度與擊球兼具的攻擊特性。

不過，這項消息並未見諸於主流美國媒體報導，而是由《The Call Up Podcast》主持人Aram Leighton透過節目與社群平台分享的觀察與推論，屬於圈內分析層級，尚未獲得球團或權威外媒進一步證實。

整體而言，李灝宇是否會在未來成為老虎交易布局中的關鍵拼圖，仍有待觀察；但至少從相關討論來看，他已悄悄被列入多支球隊評估名單之中，市場關注度持續升溫。

關鍵字： 底特律老虎李灝宇

