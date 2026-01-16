陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美秘辛與兩人情誼

運動雲

▲陳鏞基。（圖／展逸提供）

▲陳鏞基。（圖／展逸提供，下同）

記者胡冠辰／台北報導

統一獅隊史全壘打王陳鏞基今（16日）在媒體餐敘會上宣布將於2026年球季結束後卸下球員身分、告別職棒舞台；現場驚喜迎來一位重要見證者，當年促成他旅美、負責簽下他的球探Jamey Storvick到場，他也親口回憶初識陳鏞基到一路陪伴成長的點滴。

Storvick透露，西雅圖水手早在2004年就注意到陳鏞基的天賦，「第一次看到他大概是高一、高二，」他回想當時來台觀察，第一次看見陳鏞基打擊練習就留下深刻印象。

「他不是那種很高大、很壯的選手，但球就是能飛得很遠，」Storvick形容，陳鏞基某次打擊練習連續掃出6支強勁長打，揮棒動作順暢、擊球扎實有力，當時另一名球探Bruce也給出高度評價，「另一名球探Bruce，以前在日本打過6年，看過Ken Griffey Jr.、Edgar Martinez這些球員，他跟我說，鏞基的揮擊真的很好，很有機會。」

▲陳鏞基。（圖／展逸提供）

除了火力展現，陳鏞基的速度與場上態度同樣獲得球探團隊認可，最終也成為水手決定簽下他的關鍵；Storvick也提到，當年他與國體大教練龔榮堂交情深厚，這段緣分至今仍讓他珍惜不已，今天更特地將當年合影帶到現場，親手致贈給陳鏞基，象徵一路走來的情誼。

談到陳鏞基旅美初期，Storvick分享一段不為人知的插曲；陳鏞基第一年赴美、效力水手短期1A時，家人曾想飛到美國替他慶生、給他驚喜，但因家人都沒有護照，Storvick主動協助申辦相關資料，終於順利成行。不過抵達後，卻意外撞見陳鏞基手部傷勢嚴重的狀況。

「他那時候左手腫得跟捕手手套一樣大。」Storvick回憶，當下才知道陳鏞基早已受傷卻始終不說，Storvick說：「因為他第一年不想休息，怕機會被別人拿走，」陳鏞基也解釋，當時因尚未適應美國投手球速，擊球時長期擠壓到球棒最細處，導致手部腫脹，但仍選擇咬牙撐下去。

直到Storvick主動向當時總教練Pedro Grifol說明狀況，教練才首次得知陳鏞基的傷勢，並立即安排他休息調整。

▲陳鏞基。（圖／展逸提供）

Storvick也不諱言，陳鏞基不僅具備打擊能力，態度與全面性同樣令人印象深刻，「他不只是會打球，他的態度、守備、跑壘，還有領導能力，都讓人印象深刻。」他認為，若非後續幾次傷勢影響，陳鏞基其實很有機會登上大聯盟舞台。

即便最終未能實現站上大聯盟的目標，Storvick仍感性表示，陳鏞基回到台灣反而寫下中職16年的傳奇篇章，他也給出極高評價，「對我來說，他就像台灣的Derek Jeter，是一個非常特別的人。」Storvick說，兩人相識近25年、互信深厚，未來也期待能一起投入更多原住民基層棒球相關計畫，延續這段緣分與心意。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、陳鏞基

【我媽勒！】巨型貴賓見開門的不是媽反應超可愛

