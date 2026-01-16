從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

記者胡冠辰／台北報導

統一獅傳奇球星、隊史全壘打王陳鏞基16日在媒體餐敘會宣布本季結束後引退，現場也出現象徵世代傳承的溫馨畫面；去年獅隊季中選秀首輪指名、年僅19歲的新秀曾偉喆在經紀公司安排下到場致意，成為這場告別記者會中最特別的來賓之一。

▲曾偉喆到場致意陳鏞基。（圖／展逸提供）



曾偉喆自小就是統一獅死忠球迷，對棒球最初的記憶，正好與陳鏞基返台投入中職的時間點重疊；陳鏞基2011年展開中職生涯，曾偉喆則於2006年出生，兩人相差23歲，卻在同一支球隊交會，形成別具意義的世代連結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現場曾偉喆回憶童年時期，他表示小時候社區棒球守游擊時，使用的背號正是陳鏞基的13號，「因為覺得陳鏞基很帥！」

他也提到，當年一邊踢足球、一邊接觸社區棒球，看著鏞基學長在場上的表現，心中便埋下想成為同樣出色游擊手的憧憬，因此在可以自行選擇背號時，毫不猶豫選了13號。

去年被獅隊指名時，曾偉喆坦言心情難以形容，開心到腦袋一片空白；高中時期以游擊手為主的他，升上大學後轉以投手發展，去年尚未在二軍登板出賽，不過在總教練林岳平的規劃下，今年有機會朝一軍先發邁進。

巧合的是，曾偉喆職棒生涯的第一個完整賽季，正好也是偶像陳鏞基的最後一年；對此他也為自己與學長訂下共同目標，「祝福學長在生涯最後1年，可以順利健康完成整個球季，有好的成績，引退不會有遺憾。」同時也期許自己持續精進，「我也會努力增進自己，為學長的最後一年打拚。」