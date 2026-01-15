運動雲

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／截圖自大聯盟官網）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）確定再度站上國際舞台！美國隊15日深夜正式宣布，柯蕭將代表美國參加2026年世界棒球經典賽（WBC），這也將是他職業生涯首度參與該項賽事。

今年37歲的柯蕭，原本因保險相關問題退出2023年經典賽，如今確定披上美國隊戰袍，替這段名人堂等級的大聯盟生涯再添重要一頁；美國隊本屆經典賽將於3月6日開打，首戰在休士頓Daikin Park對上巴西隊，展開B組賽事。

柯蕭在2025年球季結束後功成身退，隨洛杉磯道奇完成世界大賽二連霸，為生涯畫下完美句點；18個大聯盟賽季全數效力道奇的他累積3座賽揚獎、1座國聯 MVP、5次防禦率王，並成為史上第4位達成3000次三振的左投，生涯成就早已鎖定名人堂席位。

柯蕭的最終登板同樣令人難忘，世界大賽第3戰延長至12局、兩出局滿壘的關鍵時刻，他臨危受命登板，與盧克斯（Nathan Lukes）纏鬥8球後成功製造滾地球出局，守住戰局，也最後一次在道奇主場以英雄姿態走下投手丘。

當時柯蕭坦言，奪冠後的他只想回歸家庭生活，不過如今仍決定再戰經典賽，顯示對比賽的熱愛仍未消退；美國隊2023年經典賽冠軍戰不敵日本武士隊留下遺憾，總教練德羅薩（Mark DeRosa）與總經理希爾（Michael Hill）也積極打造豪華陣容，目標就是重返榮耀。

目前美國隊投手群星光熠熠，包括史肯斯（Paul Skenes）、史庫柏（Tarik Skubal）、韋伯（Logan Webb）、萊恩（Joe Ryan）等人，克蕭預計不會擔任固定先發角色，但以其經驗與臨場應變能力，仍被視為關鍵戰力之一，可在球隊需要時隨時待命。

