國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

記者胡冠辰／台北報導

統一獅「台灣轟炸機」陳鏞基16日宣布今年球季結束後將告別球員身分，為橫跨旅美、中職與中華隊的長年生涯畫下句點；談起一路走來最難忘的國際賽回憶，他毫不猶豫提及2006杜哈亞運奪金那一刻，直言那是自己披上國家隊戰袍最巔峰、也最深刻的篇章。

▲陳鏞基。（圖／展逸提供）

▲陳鏞基。（圖／展逸提供）

陳鏞基表示，「那一年我們拿到金牌，也是我在中華隊成績最好的一次，」2006年他接連投入經典賽、洲際盃與杜哈亞運等多項賽事，在高密度、強對抗的節奏中一路征戰，也讓那一年成為他生涯的重要轉捩點。

外界與球迷時常討論，若非國際賽長期累積的消耗與傷耗，陳鏞基是否更有機會叩關大聯盟；面對這道老問題，他在媒體餐敘會上給出毫不猶豫的答案：「如果要我再選一次，當然還是會為國家出賽。」

談及當年環境，陳鏞基也點出差異，認為過去不像現在擁有完整後勤團隊與大量資訊能協助評估風險，「如果當時有現在這樣的後勤與資訊，我第一個會考量的是，身體能不能應付這樣密集的比賽。」

即便如此，他仍強調自己不會改變選擇，「當時不知道身體能不能負荷，但現在回頭看，再一次，我還是會選擇披上國家隊球衣。」

至於國際賽帶來的壓力與張力，陳鏞基以親身經驗形容「很真實」；他坦言自己也曾在高張力比賽中緊張到胃酸上湧、甚至想吐，但也認為那正是選手必經的成長關卡，「年輕好手一定要走過這樣的比賽，才會進步。」

回憶國家隊集訓趣事，陳鏞基笑說2017年經典賽，當時林智勝擔任隊長、他則是副隊長，「智勝比較活潑，有時候場上會太超過，我就要拉著他說不要太超過，還是要正經一點。」

近期因12強紀錄片《冠軍之路》掀起討論，也讓不少球迷重新回看2013年經典賽的片段；陳鏞基坦言自己看了感觸很深，「對日本延長賽那個再見雙殺的撲壘畫面，相隔多年還是很清楚，」他也提到，看見12強賽學弟們最終站上冠軍頒獎台，某種程度也替自己補上遺憾、完成心願。

