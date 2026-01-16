運動雲

>

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

▲▼趙娟週韓籍啦啦隊女團「2S」粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲韓籍啦啦隊趙娟週。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

有「蔚山Irene」稱號，南韓籍啦啦隊女神「Mimi趙娟週」自2024年起展開來台應援生涯，籃、棒雙棲加上姣好外型，迅速在台灣累積高人氣與關注度，日前她原屬經紀公司2S SPOTAINMENT發出聲明，宣布雙方已於去年12月31日結束合作關係，原因是趙娟週表示健康狀態異常，希望冬季期間盡量休息，然而16日趙娟週卻突然宣布加入新的經紀公司「OG Entertainment 元老娛樂」，加入新東家後動向也受到注目。

趙娟週原屬經紀公司2S SPOTAINMENT於12日發出聲明，正式宣布雙方已於去年12月31日結束合作關係，原因是趙娟週表示健康狀態異常，希望冬季期間盡量休息，目前趙娟週也暫別本季台灣職籃舞台，不過所屬PLG職籃桃園璞園領航猿啦啦隊「Pilots Crew」並未正式宣布她的離隊，另外趙娟週在中華職棒隸屬的統一獅啦啦隊「Uni Girls」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而趙娟週新東家元老娛樂於2022年成立，目前旗下有另外一位隸屬於獅啦啦隊Uni Girls的中韓混血孔彩熙。

趙娟週全文如下：

大家好
我是趙娟週 Mimi 。

今天藉由這個場合，懷著喜悅的心情，
正式向大家宣布
我將與 OG Entertainment 元老娛樂 展開合作。

透過與公司多次充分的溝通與交流，
雙方對此次合作達成共識，
並自今日起，正式攜手展開合作，
一同創造更多美好的成果。

今後有關工作及合作的相關洽詢，
請透過 OG Entertainment 聯繫，
也期待能與大家一同分享
未來所創造的美好成績。

衷心感謝一直以來
給予我不變支持與厚愛的粉絲們，
也請大家今後繼續關注
並支持我的活動。

關鍵字： 趙娟週啦啦隊元老娛樂健康調整台灣職籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

快訊／宇宙道奇發瘋啦！敲定明星外野手塔克　三連霸藍圖成形

快訊／宇宙道奇發瘋啦！敲定明星外野手塔克　三連霸藍圖成形

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

美國訓練巧遇「卡仔」！江坤宇透露兩人已立下WBC邁阿密之約

美國訓練巧遇「卡仔」！江坤宇透露兩人已立下WBC邁阿密之約

「天大好消息！」WBC官方公告掀歡呼　搶票地獄出現轉機

「天大好消息！」WBC官方公告掀歡呼　搶票地獄出現轉機

砸6000萬挺中華隊！李洋指示經典賽祭出「最高規格」、台灣隊長讚他責任感

砸6000萬挺中華隊！李洋指示經典賽祭出「最高規格」、台灣隊長讚他責任感

布萊格曼點頭參戰WBC！美國隊再添巨星　「史上最強陣容」成形

布萊格曼點頭參戰WBC！美國隊再添巨星　「史上最強陣容」成形

大谷翔平最愛球場「意外答案」讓粉絲驚呼：真的假的？

大谷翔平最愛球場「意外答案」讓粉絲驚呼：真的假的？

【甜蜜的負擔】孩子們躺地上奶音撒嬌！爸爸默默把門關上...

熱門新聞

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

快訊／宇宙道奇發瘋啦！敲定明星外野手塔克　三連霸藍圖成形

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

美國訓練巧遇「卡仔」！江坤宇透露兩人已立下WBC邁阿密之約

讀者回應

﻿

熱門新聞

1柯蕭確定披美國隊戰袍

2和2S約滿後發聲！趙娟週曝新東家

3道奇發瘋啦！敲定明星外野手塔克

4WBC經典賽中華隊場次全數售完

5洋基一年約續留全明星右投

最新新聞

1混雙出師不利　林昀儒鄭怡靜單打拚佳績

2源田壯亮外遇仔又入選WBC！球迷炸鍋

3陳鏞基傳今年引退！球團回應了

4孫思堯右膝重創　本季報銷

53Q齊曼加！戰神簽「全美五星高中生」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

經典賽中華隊開訓收90萬加菜金！　蔡其昌、李洋到場打氣陳傑憲再任隊長

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

【充滿驚喜的開始】上個廁所就續任隊長？　陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

林宥嘉聽到粉絲喜歡A-Lin　獻唱「娜魯One～娜魯Two～」

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

周杰倫澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　林書豪猛虧「網球徒弟」：救命喔...

【跑得了和尚跑不了廟？】老公遲歸被妻追問　竟是被路上「移動廟宇」擋道

黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366