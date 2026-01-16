快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

▲韓籍啦啦隊趙娟週。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

有「蔚山Irene」稱號，南韓籍啦啦隊女神「Mimi趙娟週」自2024年起展開來台應援生涯，籃、棒雙棲加上姣好外型，迅速在台灣累積高人氣與關注度，日前她原屬經紀公司2S SPOTAINMENT發出聲明，宣布雙方已於去年12月31日結束合作關係，原因是趙娟週表示健康狀態異常，希望冬季期間盡量休息，然而16日趙娟週卻突然宣布加入新的經紀公司「OG Entertainment 元老娛樂」，加入新東家後動向也受到注目。

趙娟週原屬經紀公司2S SPOTAINMENT於12日發出聲明，正式宣布雙方已於去年12月31日結束合作關係，原因是趙娟週表示健康狀態異常，希望冬季期間盡量休息，目前趙娟週也暫別本季台灣職籃舞台，不過所屬PLG職籃桃園璞園領航猿啦啦隊「Pilots Crew」並未正式宣布她的離隊，另外趙娟週在中華職棒隸屬的統一獅啦啦隊「Uni Girls」。

而趙娟週新東家元老娛樂於2022年成立，目前旗下有另外一位隸屬於獅啦啦隊Uni Girls的中韓混血孔彩熙。

趙娟週全文如下：

大家好

我是趙娟週 Mimi 。

今天藉由這個場合，懷著喜悅的心情，

正式向大家宣布

我將與 OG Entertainment 元老娛樂 展開合作。

透過與公司多次充分的溝通與交流，

雙方對此次合作達成共識，

並自今日起，正式攜手展開合作，

一同創造更多美好的成果。

今後有關工作及合作的相關洽詢，

請透過 OG Entertainment 聯繫，

也期待能與大家一同分享

未來所創造的美好成績。

衷心感謝一直以來

給予我不變支持與厚愛的粉絲們，

也請大家今後繼續關注

並支持我的活動。