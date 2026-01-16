味全龍宣布背號異動！古久保健二披87號、冉承霖改了新名字

▲味全龍公告背號以及姓名調整。（圖／為全龍提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

味全龍球團16日稍早公告2026年新球季的教練團與選手背號異動。休季期間積龍對極補強戰力，球團不僅迎來了多位重量級的旅外與本土好手，更在教練團進行了職務整合，包含前樂天桃猿總教練古久保健二將以巡迴統籌教練身分入隊，未來將負責球隊一、二軍之間的戰力銜接與球員培養，配合教練團進行訓練節奏與實務調整，協助提升球隊整體運作效率，進一步增強戰力。

在教練團部分，備受期待的古久保健二確定披上87號球衣出任巡迴統籌教練，並與35號的攻擊統籌教練兼總教練輔佐彼得森，以及43號的一軍投手教練納瓦洛組成強大的教練核心，協助總教練葉君璋穩定球隊攻守體系。

▲ 味全龍古久保健二背號為87號。（圖／味全龍提供）

球員陣容的補強更是此次異動的重點。最受球迷關注的投手曾仁和正式披上55號「龍袍」加盟，預計將成為先發輪值的重要即戰力。新入團的投手群還包括10號的魔神龍、33號的蔣銲、56號的陳暐皓、70號的賴知頎以及95號的梅賽鍶。在投捕搭檔方面，捕手姚冠瑋則選定65號球衣展開他的龍隊生涯。

隨著新成員的加入，部分原隊球員也配合進行了背號調整。原本身披10號球衣的黃柏豪改穿16號，黃暐傑則由75號改為14號；劉家愷因應古久保健二教練入團，將87號改為68號；林柏佑與吳承翰也分別從原本的三位數背號106號及128號，正式轉為13號與73號。

除了背號的變動，球團也一併公布了姓名異動資訊，原名冉承霖的外野手正式更名為冉皓燐，期許以全新的名字與身分在新賽季打出耀眼成績，龍隊也即將於1月18日在斗六迎來開訓。

▲味全龍冉承霖新球季改名為冉皓燐。（圖／記者林敬旻攝）