味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

▲味全龍教練團名單。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍球團今（18）日正式公布2026年球季教練團完整名單。球隊本季未能闖進季後賽，球團隨即啟動全面檢討機制，並著眼於中長期發展藍圖，延攬具備豐富國內外歷練的教練人選，期望全面強化一、二軍戰力與農場養成體系，朝重返季後賽、挑戰總冠軍目標邁進。剛退休的資深球星林智勝轉任一軍助理打擊教練，外籍教練包含古久保健二、納瓦洛（Jaime Navarro）、彼得森（Tyger Pederson）。

為提升整體投、打表現與養成系統，球團先前已宣布延攬古久保健二擔任巡迴統籌教練，負責協調一、二軍訓練方向；彼得森（Tyger Pederson）出任攻擊統籌教練，輔佐總教練進行攻擊策略規劃與執行；納瓦洛（Jaime Navarro）則擔任一軍投手教練，強化投手群戰力。

原投手教練黃亦志轉任投手協調教練，負責銜接一、二軍投手養成與發展；原野手統籌教練丘昌榮則轉任一軍首席教練，協助場上調度與整體作戰規劃。此外，資深球星林智勝轉任一軍助理打擊教練，傳承多年實戰經驗，協助年輕選手成長。

二軍方面，原守備統籌教練劉榮華接任二軍總教練，持續深化農場訓練與養成方向；張家浩轉任外野守備教練，陳家駒則轉任二軍助理打擊兼基地教練，完善基層訓練架構。

味全龍球團表示，本次教練團調整不僅著眼於一軍戰力的即時提升，更重要的是建立更完整、連貫的一、二軍與農場養成體系。期盼透過具備國內外經驗的教練團通力合作，讓選手在技術、觀念與心態上全面成長，打造具備長期競爭力的球隊基礎，並以更高標準迎接2026年球季的挑戰。

【一軍教練團】

總教練 葉君璋

巡迴統籌教練 古久保健二

攻擊統籌教練 彼得森 Tyger Pederson

投手協調教練 黃亦志

首席教練 丘昌榮

投手教練 納瓦洛 Jaime Navarro

牛棚投手教練 郭勝安

打擊兼外野守備教練 張建銘

助理打擊教練 林智勝

捕手教練 劉家豪

內野守備教練 陳志偉

體能教練 邱世杰

助理體能教練 王昊

【二軍教練團】

總教練 劉榮華

首席兼內野守備教練 林宗男

投手教練 蕭一傑

牛棚兼復健投手教練 羅嘉仁

助理打擊兼基地教練 陳家駒

助理打擊教練 吳嘉侑

捕手教練 王膺鵬

外野守備教練 張家浩

體能教練 彭立堯

助理體能教練 劉家愷



