柯瑞手感冷照寫NBA歷史！勇士8人上雙主場快意拍落黃蜂

▲金州勇士柯瑞（Stephen Curry）狀態平淡僅拿14分，但他開季至今已連續20場比賽至少命中2記三分球也締造聯盟紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

金州勇士18日坐鎮主場迎戰夏洛特黃蜂，儘管主將巴特勒（Jimmy Butler III）因私人因素缺陣，且核心柯瑞（Stephen Curry）狀態平淡僅拿14分，但勇士角色型球員發威，並憑藉優異的團隊戰力，全場共有8人得分達到雙位數，其中替補上陣的梅爾頓（De'Anthony Melton）攻下全隊最高的24分，帶領勇士終場以136比116輕取黃蜂，順利奪下近期3連勝，近6場比賽取得5勝。

首節主場作戰的勇士就迅速進入節奏，格林（Draymond Green）與普斯特（Quinten Post）相繼在外線得手，打出14比5的開局。黃蜂雖由米勒（Brandon Miller）與「球3弟」博爾（LaMelo Ball）試圖追分，但勇士外線手感火熱，首節結束就取得11分領先。次節雙方展開拉鋸，黃蜂米勒多次命中三分球一度拉近分差，但勇士穆迪（Moses Moody）、梅爾頓與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）接連回敬外線，在上半場結束勇士以69比57，握有12分領先。

易籃後，黃蜂隊在第3節開節展開反擊，米勒與科奴佩爾（Konueppel）連續投進三分球，一度將分差追到剩下3分，關鍵時刻，格林、普斯特與小裴頓（Gary Payton II）聯手回擊，柯瑞也在末段命中三分，勇士發回敬一波16比4的攻勢重新擴大優勢，帶著18分領先進入最末節。

然而即使黃蜂也是韌性十足，開節打出11比1的攻勢追至個位數，勇士隨即由格林與霍福德（Al Horford）穩住陣腳，隨後穆迪與梅爾頓再接連飆進三分球，在比賽剩不到3分鐘時取得130比108領先，讓勝負提前失去懸念，最終勇士以20分之差勝出。

勇士隊今日外線發揮穩定，上半場三分球26投13中，全場則有8人得分上雙，展現極強的板凳深度，梅爾頓全場貢獻24分、6籃板，成為此役進攻端最大驚喜；格林繳出20分、6助攻的高效率表現；波傑姆斯基進帳16分、6籃板與7助攻。核心柯瑞此役手感欠佳，12投6中、三分球8投2中得到14分、5助攻，但他自開季至今已連續20場比賽至少命中2記三分球，締造NBA歷史第一紀錄。

米勒攻下全場最高28分，另有6籃板、5助攻；科奴佩爾貢獻24分、11籃板的「雙十」成績；塞克斯頓（Collin Sexton）得到17分，鮑爾則有15分進帳。

