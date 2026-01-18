運動雲

>

雲豹太硬！落後17分照演逆轉秀　克羅馬末節接管比賽、夢想家主場心碎

▲台啤雲豹洋將克羅馬末節關鍵時刻跳出來接管比賽 。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲台啤雲豹洋將克羅馬末節關鍵時刻跳出來接管比賽 。（圖／台啤永豐雲豹提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL桃園台啤永豐雲豹18日作客洲際迷你蛋，碰上近期狀態火燙的福爾摩沙夢想家，雲豹在上半場一度陷入多達17分的落後，但憑藉著堅強的防守韌性，在下半場逐步縮小分差，最後當家洋將克羅馬（Lasse Kromah）末節獨攬8分，率領球隊終場以98：91逆轉擊敗夢想家，豪取對戰3連勝紀錄。

比賽首節，夢想家展現強大的禁區主宰力，高柏鎧（Brandon Gilbeck）在籃下頻頻取分，單節5投5中攻下11分，帶領夢想家以27：20領先，次節，夢想家攻勢再起，張宗憲與替補出發的馬建豪輪流發威，合轟14分，加上布依德（Julian Boyd）、新洋將班提爾（Ben Bentil）穩定輸出，夢想家一度取得17分領先，不過雲豹節末靠林信寬與克羅馬命中外線止血，也在上半場打完，追到剩下9分落後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易籃後，雲豹第3節找回防守強度，進攻上也有莊博元、米勒站出來，接下來林信寬更是「背靠背」砍進三分球，追到只剩下2分差距，夢想家靠著布依德三分球止血，還一度又將比分拉開到8分差，不過高錦瑋、克羅馬內外開火連拿5分，節末雲豹直接追到71比72。

▲台啤雲豹林信寬。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲台啤雲豹林信寬。（圖／台啤永豐雲豹提供）

關鍵決勝節，雙方進入拉鋸、互有領先，雲豹麥卡洛（Chris McCullough）、高錦瑋此時在外線轟炸籃框，曹薰襄跳投得手後，幫助雲豹取得10分領先，馬建豪此時挺身而出，攜手班提爾搶分，以一波9比0攻勢逆轉超前，反以89比88領先。

眼看戰局遭逆轉，林信寬先上籃替球隊止血，克羅馬也在此時跳出接管比賽，個人連拿4分穩住局面，最後12秒急停跳投得手，幫助球隊擴大領先，反觀夢想家追分之際，接連發生失誤，直接拱手讓出勝利，終場雲豹以7分之差踢館成功。

雲豹全隊共5人得分上雙，克羅馬此役繳出22分、11籃板、6抄截的全能數據，其中有8分集中在第四節，是球隊逆轉的頭號功臣；米勒（Malcolm Miller）挹注17分、9籃板；高錦瑋攻下16分並送出8次助攻；麥卡洛與林信寬則分別進帳14分。

夢想家馬建豪替補上陣表現驚豔，攻下全隊最高23分；高柏鎧貢獻19分、17籃板的強悍數據；新洋將班提爾繳出11分、10籃板的雙十成績，張宗憲、忻沃克與布依德則各有10分進帳。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

贏了！林俊易38分鐘直落二橫掃克里斯帝　生涯超級750賽首冠到手

贏了！林俊易38分鐘直落二橫掃克里斯帝　生涯超級750賽首冠到手

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

3位總冠軍教頭齊聚龍隊！葉總喊話：打造全新冠軍球隊

3位總冠軍教頭齊聚龍隊！葉總喊話：打造全新冠軍球隊

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

曾助太空人奪2022世界大賽冠軍　終結者普雷斯利宣布退休

曾助太空人奪2022世界大賽冠軍　終結者普雷斯利宣布退休

【這款錢包百元有找】當兵人的錢包都這麼簡單粗暴嗎？

熱門新聞

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

贏了！林俊易38分鐘直落二橫掃克里斯帝　生涯超級750賽首冠到手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將申皓瑋傳喜訊！

2味全龍公布2026教練團完整名單

3洋基休賽季補強走到十字路口

4罰球線內一步升空　張俊生UBA最猛爆扣

5道奇遭點名「北美最令人厭惡球隊」

最新新聞

1印度賽空汙爆表！日本羽球女神吐心聲

2鯨華正妹主攻手膝傷休戰一年回歸

3雲豹落後17分照演逆轉秀

4陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

5中華隊注意！101英里怪物沉球想打WBC

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

【還沒投幣？】公司尾牙「0人接唱那魯one」 A-Lin笑喊：沒人想唱是不是？

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

【有一種餓是阿嬤覺得你餓】孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

典典寶寶指定跳〈Golden〉　趙小僑.劉亮佐情緒價值給滿

【貓貓按摩？】貓躺客人背上睡覺陪按摩超可愛XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366