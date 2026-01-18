雲豹太硬！落後17分照演逆轉秀　克羅馬末節接管比賽、夢想家主場心碎

▲台啤雲豹洋將克羅馬末節關鍵時刻跳出來接管比賽 。（圖／台啤永豐雲豹提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL桃園台啤永豐雲豹18日作客洲際迷你蛋，碰上近期狀態火燙的福爾摩沙夢想家，雲豹在上半場一度陷入多達17分的落後，但憑藉著堅強的防守韌性，在下半場逐步縮小分差，最後當家洋將克羅馬（Lasse Kromah）末節獨攬8分，率領球隊終場以98：91逆轉擊敗夢想家，豪取對戰3連勝紀錄。

比賽首節，夢想家展現強大的禁區主宰力，高柏鎧（Brandon Gilbeck）在籃下頻頻取分，單節5投5中攻下11分，帶領夢想家以27：20領先，次節，夢想家攻勢再起，張宗憲與替補出發的馬建豪輪流發威，合轟14分，加上布依德（Julian Boyd）、新洋將班提爾（Ben Bentil）穩定輸出，夢想家一度取得17分領先，不過雲豹節末靠林信寬與克羅馬命中外線止血，也在上半場打完，追到剩下9分落後。

易籃後，雲豹第3節找回防守強度，進攻上也有莊博元、米勒站出來，接下來林信寬更是「背靠背」砍進三分球，追到只剩下2分差距，夢想家靠著布依德三分球止血，還一度又將比分拉開到8分差，不過高錦瑋、克羅馬內外開火連拿5分，節末雲豹直接追到71比72。

▲台啤雲豹林信寬。（圖／台啤永豐雲豹提供）

關鍵決勝節，雙方進入拉鋸、互有領先，雲豹麥卡洛（Chris McCullough）、高錦瑋此時在外線轟炸籃框，曹薰襄跳投得手後，幫助雲豹取得10分領先，馬建豪此時挺身而出，攜手班提爾搶分，以一波9比0攻勢逆轉超前，反以89比88領先。

眼看戰局遭逆轉，林信寬先上籃替球隊止血，克羅馬也在此時跳出接管比賽，個人連拿4分穩住局面，最後12秒急停跳投得手，幫助球隊擴大領先，反觀夢想家追分之際，接連發生失誤，直接拱手讓出勝利，終場雲豹以7分之差踢館成功。

雲豹全隊共5人得分上雙，克羅馬此役繳出22分、11籃板、6抄截的全能數據，其中有8分集中在第四節，是球隊逆轉的頭號功臣；米勒（Malcolm Miller）挹注17分、9籃板；高錦瑋攻下16分並送出8次助攻；麥卡洛與林信寬則分別進帳14分。

夢想家馬建豪替補上陣表現驚豔，攻下全隊最高23分；高柏鎧貢獻19分、17籃板的強悍數據；新洋將班提爾繳出11分、10籃板的雙十成績，張宗憲、忻沃克與布依德則各有10分進帳。