大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

▲葉力奇（Christian Yelich）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／深度報導

紐約洋基若在追逐強打外野手貝林傑（Cody Bellinger）的戰局中再度失利，勢必得在休賽季剩餘操作上另闢蹊徑；隨著紐約大都會即便簽下畢謝特（Bo Bichette），仍持續對貝林傑保持高度興趣，也讓幾乎把整個休賽季布局都押在他身上的洋基，處境更加被動。

由億萬富豪柯恩（Steve Cohen）掌舵的大都會，向來不以單筆補強為滿足，尤其在阿隆索（Pete Alonso）、尼莫（Brandon Nimmo）、迪亞茲（Edwin Díaz）與麥尼爾（Jeff McNeil）等合約陸續結束後，團隊薪資結構出現彈性空間；再加上先前豪擲重金簽下索托（Juan Soto），以及嘗試交易塔克（Kyle Tucker）的紀錄，大都會在市場上的競爭力不容小覷。

▲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）。（圖／達志影像／美聯社）

若貝林傑最終未能到位，洋基在自由球員市場上的替代方案並不理想；隨著塔克與畢謝特皆已離開市場，真正具備接近貝林傑火力的重砲人選，僅剩蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）。

然而洋基目前已安排麥克馬洪（Ryan McMahon）鎮守三壘，若強行讓蘇亞雷斯改守一壘，甚至調整萊斯（Ben Rice）改蹲捕、讓威爾斯（Austin Wells）轉任替補捕手，整體防守與配置成本過高，且蘇亞雷斯本身也難以重現合約年的高峰表現，風險不小。

在自由市場受限的情況下，交易市場成為洋基另一條可能出路；過去洋基曾有類似操作先例，儘管結果令人失望，但其操作邏輯仍可作為參考。

2022球季前，洋基游擊防區仍未定案，最終在春訓期間與雙城完成交易，送出厄謝拉（Gio Urshela）與桑契斯（Gary Sánchez），換回法雷法（Isiah Kiner-Falefa）與唐納森（Josh Donaldson），並附帶小聯盟捕手羅特維特（Ben Rortvedt）。

當時球團預期法雷法能扛起游擊重任，而唐納森則補足角落內野的長打火力，並成為銜接沃爾普（Anthony Volpe）與佩拉薩（Oswald Peraza）世代交替的過渡方案。

然而這筆交易最終宣告失敗；法雷法防守狀況不穩，導致佩拉薩在美聯冠軍賽被迫緊急先發，唐納森則在場上對安德森（Tim Anderson）發表涉及種族歧視的言論後，打擊狀態一落千丈。

儘管那次操作結果慘烈，但聯盟內仍不排除洋基再次嘗試類似「創意交易」的可能性；外界點名密爾瓦基釀酒人，若選擇比照交易伯恩斯（Corbin Burnes）的方式處理王牌投手佩拉塔（Freddy Peralta），是否會同時高點出清葉力奇（Christian Yelich），成為一種假設性討論。

葉力奇目前進入延長合約第7年，至2028年止年薪皆為2300萬美元，2029年則為雙方選擇權，且擁有完整不可交易條款，必須本人點頭才能成交。

數據方面，葉力奇自簽約後表現起伏，近年亦受傷勢影響，但整體打擊仍維持一定水準，合約期間累積打擊率.263、上壘率.362、長打率.427；2024年作為近年首個完整球季，繳出.264/.343/.452 的成績單，進階數據亦位於聯盟中段水準。

▲史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

另一種更極端的假設，是洋基若能交易來老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal），卻同時被迫承接巴耶茲（Javier Báez）的大型合約，未來若史庫柏轉投大都會或道奇，後果恐怕不堪設想。

無論哪種方案，都稱不上理想解答；不過相較於承接巴耶茲合約，若能以佩拉塔搭配葉力奇的包裹交易，至少在風險控管上較為合理。

總體而言，問題核心不在特定球員，而在洋基必須重新思考補強邏輯；隨著老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）公開表態球隊財力已不及道奇與大都會，儘管缺乏實質數據佐證，但現實層面已迫使洋基只能以「創意操作」應對這個休賽季。

