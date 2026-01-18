味全龍談薪進度順利　李凱威、郭天信、蔣少宏談複數年約

▲ 味全龍春訓 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／雲林報導

味全龍18日舉行開訓典禮，領隊丁仲緯受訪談到球隊休季談薪與補強進度，直言目前整體進度「都還算順利」，接下來重點將放在核心主力的續約方向，以及洋將名單的持續評估。

丁仲緯指出，目前談約較受關注的球員包括李凱威、郭天信、蔣少宏等上季表現突出的主力，球團與球員方的溝通方向，主要朝「複數年合約」進行，「如果有確定會盡快跟大家公布。」至於複數年的確切年限，丁仲緯坦言仍在交換意見階段，「球員有他們的期待，但有些球員不一定想要長約，可能想再拼一年合約再簽複數年，雙方還在持續交換意見中。」

被問及複數年合約是否也會考量球員未來取得FA的年限、希望提前延長綁定，丁仲緯表示「這些都在綜合評估的條件內」，並強調目前最大重點仍是把溝通做扎實，「最重要的是雙方做好溝通、設定球員目標，讓球員能安定心靈、穩定發揮，這是目前最大的溝通重點。」

至於是否可能出現類似長期大約的案例，丁仲緯回應，「這部分目前雙方都有在討論。」他提到近年各隊新合約架構陸續出爐，味全也在與球員方交換意見，「相信會有蠻好的結果。」

洋將方面，味全先前已陸續公布新洋投魔神龍、梅賽鍶等人選，丁仲緯說明，魔神龍的洽談前提是球團確認「有符合聯盟規定」，在經紀人接觸後展開洽談，因兩人去年都有一定成績，「從數據表現來看符合我們設定的目標與期待。」他也期盼新戰力加入後能融入球隊系統，「讓球隊有更好的成果。」

丁仲緯也透露目前洋將陣容已「底定五位（包含伍鐸）」，不過球團仍會持續觀察市場，「名單還是會持續評估，如果有好的選手願意過來，我們還是不會排除。」

至於本土補強進度，丁仲緯明確指出目前已先「告一段落」，接下來球隊重心將回到春訓與備戰，「現在主要著重在春訋的訓練上。」