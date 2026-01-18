運動雲

>

味全龍談薪進度順利　李凱威、郭天信、蔣少宏談複數年約

▲ 味全龍春訓 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲ 味全龍春訓 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／雲林報導

味全龍18日舉行開訓典禮，領隊丁仲緯受訪談到球隊休季談薪與補強進度，直言目前整體進度「都還算順利」，接下來重點將放在核心主力的續約方向，以及洋將名單的持續評估。

丁仲緯指出，目前談約較受關注的球員包括李凱威、郭天信、蔣少宏等上季表現突出的主力，球團與球員方的溝通方向，主要朝「複數年合約」進行，「如果有確定會盡快跟大家公布。」至於複數年的確切年限，丁仲緯坦言仍在交換意見階段，「球員有他們的期待，但有些球員不一定想要長約，可能想再拼一年合約再簽複數年，雙方還在持續交換意見中。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問及複數年合約是否也會考量球員未來取得FA的年限、希望提前延長綁定，丁仲緯表示「這些都在綜合評估的條件內」，並強調目前最大重點仍是把溝通做扎實，「最重要的是雙方做好溝通、設定球員目標，讓球員能安定心靈、穩定發揮，這是目前最大的溝通重點。」

至於是否可能出現類似長期大約的案例，丁仲緯回應，「這部分目前雙方都有在討論。」他提到近年各隊新合約架構陸續出爐，味全也在與球員方交換意見，「相信會有蠻好的結果。」

洋將方面，味全先前已陸續公布新洋投魔神龍、梅賽鍶等人選，丁仲緯說明，魔神龍的洽談前提是球團確認「有符合聯盟規定」，在經紀人接觸後展開洽談，因兩人去年都有一定成績，「從數據表現來看符合我們設定的目標與期待。」他也期盼新戰力加入後能融入球隊系統，「讓球隊有更好的成果。」

丁仲緯也透露目前洋將陣容已「底定五位（包含伍鐸）」，不過球團仍會持續觀察市場，「名單還是會持續評估，如果有好的選手願意過來，我們還是不會排除。」

至於本土補強進度，丁仲緯明確指出目前已先「告一段落」，接下來球隊重心將回到春訓與備戰，「現在主要著重在春訋的訓練上。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

3位總冠軍教頭齊聚龍隊！葉總喊話：打造全新冠軍球隊

3位總冠軍教頭齊聚龍隊！葉總喊話：打造全新冠軍球隊

近5戰4敗的湖人天大壞消息！　唐西奇再度負傷明戰拓荒者缺席

近5戰4敗的湖人天大壞消息！　唐西奇再度負傷明戰拓荒者缺席

曾助太空人奪2022世界大賽冠軍　終結者普雷斯利宣布退休

曾助太空人奪2022世界大賽冠軍　終結者普雷斯利宣布退休

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

熱門新聞

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將申皓瑋傳喜訊！

2味全龍公布2026教練團完整名單

3罰球線內一步升空　張俊生UBA最猛爆扣

4洋基休賽季補強走到十字路口

5左手重砲林俊易　挺進印度賽男單決賽

最新新聞

1徐若熙、王維中離隊葉總點名潛力股

2李凱威、郭天信、蔣少宏談複數年約

3古久保健二點名李凱威最難纏

4古久保健二盼成味全龍一二軍潤滑劑

5野馬闖美聯冠軍賽卻痛失核心四分衛

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

【還沒投幣？】公司尾牙「0人接唱那魯one」 A-Lin笑喊：沒人想唱是不是？

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

【有一種餓是阿嬤覺得你餓】孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

典典寶寶指定跳〈Golden〉　趙小僑.劉亮佐情緒價值給滿

【貓貓按摩？】貓躺客人背上睡覺陪按摩超可愛XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366