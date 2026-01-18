中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

▲紅雀歐布萊恩。（圖／截自IG／rileyyobrien）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊注意！韓美混血大聯盟牛棚投手表態參戰WBC。 隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）逐步進入備戰階段，韓國隊牛棚戰力浮現關鍵變數。效力於大聯盟聖路易紅雀隊的韓美混血右投萊利．歐布萊恩（Riley O’Brien），近日透過美國媒體表達強烈意願，希望能代表韓國隊出征經典賽。歐布萊恩母親為韓國人，符合WBC參賽資格，且近年在大聯盟牛棚站穩一席之地，被視為韓國隊潛在的重要補強人選。

歐布萊恩曾效力紅人、水手，2024年起轉戰紅雀後表現亮眼。上季他在大聯盟出賽42場，繳出3勝1敗、6次救援、防禦率2.06的成績，48局投球送出45次三振，展現高效率的壓制能力。他的伸卡球最快可達101英里（約162公里），平均球速接近98英里，搭配曲球形成鮮明速差，成為對手難以掌握的武器。這樣的球威，也讓他被視為適合短期國際賽事的重要牛棚拼圖。

韓媒《體育朝鮮》以「震撼的101英里『怪物伸卡球』追逐太極旗之夢 沒有金瑞鉉的韓國隊，為何仍令人如此期待？」為題報導。 該報指出，在韓國隊可能缺少火球終結者金瑞鉉的情況下，歐布萊恩被視為能在短期賽事中「一局解決戰局」的重要牛棚戰力。一旦獲得紅雀球團最終放行，這位「101英里怪物伸卡球」投手，極可能成為2026年WBC韓國隊的關鍵拼圖。

報導同時引述韓國代表隊總教練柳志炫的說法，「歐布萊恩與迪特律老虎的瓊斯（Jahmai Jones）對參賽都非常正面，只要沒有重大變數，合流應該不是問題。」