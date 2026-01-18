運動雲

>

贏了！林俊易38分鐘直落二橫掃克里斯帝　生涯超級750賽首冠到手

▲台灣「左手重砲」林俊易。（圖／路透）

▲台灣「左手重砲」林俊易。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣「左手重砲」林俊易18日迎來本季首場冠軍戰，在超級750系列印度羽球公開賽男單決賽，對決世界排名第4的強敵印尼名將克里斯帝（Jonatan Christie），林俊易耗時38分鐘，以21比10、21比18直落二擊潰對手，捧起生涯首座超級750系列賽男單冠軍，為自己的職業生涯寫下全新里程碑。

世界排名12的林俊易上週在大馬公開賽首輪就碰上同胞台灣一哥周天成，苦戰2局後以14比21、12比21敗下陣來，殘念一輪遊。本周轉戰印度賽，首輪又碰上「台灣內戰」交手李佳豪，最終林俊易直落二擊敗同胞晉級，16強繼續扳倒愛爾蘭越南裔阮日，8強再擊敗印度男單好手森（Lakshya SEN），4強又險勝加拿大籍世錦賽銅牌賴浩俊，決賽對手則是世界排名第4的印尼名將克里斯帝，過去雙方交手過4次，林俊易僅拿下過1勝，不過前一次在2025年中國大師賽碰頭，就是由林俊易奪勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生涯第5次碰頭，林俊易火力全開搶分，開局就拉出8比1猛攻，很快就取得11比5領先，暫停過後，林俊易維持好手感，連拿7分，直接甩開克里斯帝，很快就以21比10先馳得點。

次局雙方再戰，這次兩人從開局就不斷拉鋸，林俊易在前半段雖然處於落後，但也3度將戰局扳平，不過克里斯帝還是以11比9進入技術暫停，暫停過後，克里斯帝更是一口氣將領先分數拉開到4分之多，然而左受重砲此時卻發威，先連拿4分追平，隨後再一波7比1猛攻，直接逆轉以21比18帶走勝利，在印度羽球公開賽捧回生涯超級750賽首冠。

關鍵字： 林俊易印度賽超級750羽球克里斯帝

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

贏了！林俊易38分鐘直落二橫掃克里斯帝　生涯超級750賽首冠到手

贏了！林俊易38分鐘直落二橫掃克里斯帝　生涯超級750賽首冠到手

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

3位總冠軍教頭齊聚龍隊！葉總喊話：打造全新冠軍球隊

3位總冠軍教頭齊聚龍隊！葉總喊話：打造全新冠軍球隊

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

曾助太空人奪2022世界大賽冠軍　終結者普雷斯利宣布退休

曾助太空人奪2022世界大賽冠軍　終結者普雷斯利宣布退休

澄清與民視糾葛「沒說不主持」　胡瓜：盡量用錢污辱我

熱門新聞

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

贏了！林俊易38分鐘直落二橫掃克里斯帝　生涯超級750賽首冠到手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將申皓瑋傳喜訊！

2味全龍公布2026教練團完整名單

3洋基休賽季補強走到十字路口

4罰球線內一步升空　張俊生UBA最猛爆扣

5道奇遭點名「北美最令人厭惡球隊」

最新新聞

1印度賽空汙爆表！日本羽球女神吐心聲

2鯨華正妹主攻手膝傷休戰一年回歸

3雲豹落後17分照演逆轉秀

4陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

5中華隊注意！101英里怪物沉球想打WBC

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

【還沒投幣？】公司尾牙「0人接唱那魯one」 A-Lin笑喊：沒人想唱是不是？

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

【有一種餓是阿嬤覺得你餓】孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

典典寶寶指定跳〈Golden〉　趙小僑.劉亮佐情緒價值給滿

【貓貓按摩？】貓躺客人背上睡覺陪按摩超可愛XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366