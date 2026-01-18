贏了！林俊易38分鐘直落二橫掃克里斯帝　生涯超級750賽首冠到手

▲台灣「左手重砲」林俊易。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣「左手重砲」林俊易18日迎來本季首場冠軍戰，在超級750系列印度羽球公開賽男單決賽，對決世界排名第4的強敵印尼名將克里斯帝（Jonatan Christie），林俊易耗時38分鐘，以21比10、21比18直落二擊潰對手，捧起生涯首座超級750系列賽男單冠軍，為自己的職業生涯寫下全新里程碑。

世界排名12的林俊易上週在大馬公開賽首輪就碰上同胞台灣一哥周天成，苦戰2局後以14比21、12比21敗下陣來，殘念一輪遊。本周轉戰印度賽，首輪又碰上「台灣內戰」交手李佳豪，最終林俊易直落二擊敗同胞晉級，16強繼續扳倒愛爾蘭越南裔阮日，8強再擊敗印度男單好手森（Lakshya SEN），4強又險勝加拿大籍世錦賽銅牌賴浩俊，決賽對手則是世界排名第4的印尼名將克里斯帝，過去雙方交手過4次，林俊易僅拿下過1勝，不過前一次在2025年中國大師賽碰頭，就是由林俊易奪勝。

生涯第5次碰頭，林俊易火力全開搶分，開局就拉出8比1猛攻，很快就取得11比5領先，暫停過後，林俊易維持好手感，連拿7分，直接甩開克里斯帝，很快就以21比10先馳得點。

次局雙方再戰，這次兩人從開局就不斷拉鋸，林俊易在前半段雖然處於落後，但也3度將戰局扳平，不過克里斯帝還是以11比9進入技術暫停，暫停過後，克里斯帝更是一口氣將領先分數拉開到4分之多，然而左受重砲此時卻發威，先連拿4分追平，隨後再一波7比1猛攻，直接逆轉以21比18帶走勝利，在印度羽球公開賽捧回生涯超級750賽首冠。