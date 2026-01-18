砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

▲塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇近年來在自由市場火力全開，不斷以天價合約網羅頂級球星，雖然戰力大幅提升，卻也因此招致大量反感聲浪；《USA Today》記者彼得（Josh Peter）近日發表評論，直指道奇已成為「北美體壇最令人厭惡的球隊」，並在其評選的榜單中高居第1名。

彼得指出，討厭一支球隊的原因有很多，而道奇正好踩中多數球迷的痛點，「他們投入鉅額資金，徹底輾壓競爭對手，打造出一支幾乎無敵的陣容。」在道奇與塔克（Kyle Tucker）達成4年2.4億美元（約新台幣75.7億）合約後，道奇更被形容為「非正式意義上，全體育界最不受歡迎的球隊」。

道奇近年豪砸重金，陸續簽下多名超級球星，包括大谷翔平（10年7億美元）、貝茲（Mookie Betts，12年3.65億美元）、山本由伸（12年3.25億美元）、史奈爾（Blake Snell，5年1.82億美元）、弗里曼（Freddie Freeman，6年1.62億美元）等人，如今再傳補進塔克，陣容豪華程度堪稱歷史等級。

在這樣的背景下，彼得以「因為太過強大而被討厭」為主題，列出北美體壇「最令人厭惡球隊前5名」。

第5名為NBA底特律活塞「壞孩子軍團」；彼得形容，1980年代末至1990年代初期，由藍比爾（Bill Laimbeer）、羅德曼（Dennis Rodman）等人組成的活塞，將粗暴防守提升到極致，甚至被視為NBA違反運動精神打法的先驅。

第4名則是NCAA籃壇豪門杜克大學；彼得指出，名帥沙舍夫斯基（Mike Krzyzewski）與球星萊特納（Christian Laettner）在1990至1991賽季帶領球隊奪冠，卻也同時累積大量仇恨，成為全美球迷的公敵。

第3名為NFL新英格蘭愛國者；彼得認為，2002年至2019年間，愛國者在貝里奇克（Bill Belichick）與布雷迪（Tom Brady）帶領下6度奪下超級盃，長期壟斷聯盟，加上「放氣門」、「間諜門」等爭議事件，讓反感情緒持續升溫。

第2名則是MLB傳統豪門紐約洋基；彼得特別點名「雷吉先生十月」傑克森（Reggie Jackson），形容洋基長年散發的傲慢氣息，在他身上被推向巔峰，也因此成為眾矢之的。

至於榜首，道奇的評語反而最為簡短；彼得寫道：「恭喜你們，用金錢說話，然後站上了巔峰。」