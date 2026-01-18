運動雲

「謝謝自己沒放棄！」林書荷膝傷休戰一年回歸　首曝穿7號戰袍原因

▲鯨華女排主攻手林書荷。（圖／企業排球提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

臺北鯨華女排隊18日以直落三拍落高雄台電女排，拿下近期的3連勝，也成功捍衛主場。一年前左膝曾受大傷、本季復出的鯨華主攻手林書荷今有10分進帳，賽後她露出燦笑說，「其實主場周沒有特別的壓力，因為『其實到哪裡都是我們的主場』！」

臺北鯨華粉絲周末湧進新竹縣體育館，力挺這支戰績排第一的隊伍，今日以25比14、25比21、25比23擊敗高雄台電，是鯨華本季累積第15勝。賽後林書荷說，「大家狀態調整地不錯，無論先發或替補，都有打出該有的強度。大家都有團結地幫忙與服務隊友，一起拿下這場勝利。」

週六適逢鯨華中間手劉美菁生日，全隊也一同慶生，美菁許下願意，第一個就是大家能健康無傷完成這個賽季。曾經歷嚴重膝傷、休戰一年重新站上賽場的林書荷感觸特別深。林書荷坦言，「膝蓋斷掉，要再回來其實有難度。傷後復出真的很不容易，休息了快一年，回到場上開心又感動。」她感性說，「謝謝自己，沒有因為這個傷，而放棄熱愛的排球。我也不會停下腳步，會繼續加強自己不足的地方，幫助團隊贏球。」她堅定說，「其實一直都有旅外的夢想，曾經在傷後也猶豫過，可是我發現，自己對排球真的非常熱愛。」

談到臺北鯨華本季展現出強大的壓制力，林書荷認為，「關鍵就在於大家願意開口講話與願意服務隊友。」她補充，「六個人在場上，不會永遠狀況都好，如果不說話，別人不會知道你在想什麼。在場上不分學姐或學妹，只有願意溝通，其他人才知道怎麼幫忙。」

▲鯨華女排主攻手林書荷。（圖／企業排球提供）

至於林書荷在企排一直都身穿背號7號球衣，她也透露，「因為我的偶像、我以前的教練顧乃涵老師，她就是穿7號。」書荷說，「國小時我也是穿7號，國中時被乃涵老師帶到，就很喜歡這個號碼。」她也補充，「老師以前跟我說過一句話，『吃得苦中苦，方為人上人』，我也一直都記得這句話，這句話也成為我的座右銘。」顧乃涵曾是頂尖國手，無論室內排球、沙灘排球都有優異表現。

今日新北中纖以3比1擊敗義力營造，比數25比15、24比26、25比10、25比21，中纖收下近期的三連勝。而接下來企排第13周賽事，24日將轉往南台灣排球重鎮屏東。

