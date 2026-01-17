運動雲

20轟60盜紀錄在手！紅人克魯茲拒簽隊史最大約　球團證實未再協商

▲Elly De La Cruz。（圖／達志影像／美聯社）

▲Elly De La Cruz。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

辛辛那提紅人當家新星克魯茲（Elly De La Cruz）確定拒絕球團提出的長期延長合約，紅人棒球營運總裁克拉爾（Nick Krall）證實，這份合約若簽下，原本將成為球團隊史最大合約，但雙方未再進一步協商。

年僅24歲的克魯茲，被視為大聯盟最具天賦的年輕球員之一，集速度、力量、守備與臂力於一身，紅人去年春訓期間主動與他接觸，希望提前以長約綁住這名核心球星。

克拉爾接受《MLB.com》訪問時表示：「我們在2025年春訓期間提出了一份報價，這會是紅人隊史上最大的一紙合約，但之後並沒有針對這份報價進行後續對話。」

目前紅人隊史最大合約，仍是沃托（Joey Votto）於2012年簽下的10年2億2500萬美元合約；克魯茲選擇暫緩簽約，持續累積實績，並放眼2027年取得薪資仲裁資格。

克魯茲在2024年寫下歷史紀錄，單季敲出25支全壘打、盜壘67次，成為大聯盟史上第5位、同時也是最年輕一位達成「20轟、60盜」的球員；身高196公分、體重約91公斤的他，擁有強勁臂力，自2023年升上大聯盟後便穩坐紅人先發游擊手。

不過上季克魯茲在攻守兩端表現略有起伏，特別是長打火力有所下滑，守備穩定度也受到考驗；球團指出，他在球季後半段帶著左大腿四頭肌傷勢出賽，影響整體發揮。

儘管如此，德拉克魯茲的天花板仍被外界高度看好，紅人未來是否再度端出更具吸引力的合約，勢必成為聯盟關注焦點。

