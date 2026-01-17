火球男張峻瑋WBC前先軟銀春訓：向徐若熙學習　討教林昱珉伸卡球

記者楊舒帆／綜合報導

據《西日本體育》報導，效力福岡軟銀鷹隊的台灣右投張峻瑋，16日在福岡縣筑後市的二軍設施正式展開新球季備戰。身為育成合約第2年的投手，年僅20歲的他直言新年度目標明確，「希望今年能拚上支配下球員身分。」

張峻瑋去年10月下旬返回台灣進行調整，並於本月15日返日報到。久違回到日本，他笑說氣候差異相當明顯，「早上起來真的很冷。」返台期間，他與穀保家商學長、目前效力於美職響尾蛇體系的林昱珉一同進行自主訓練，並嘗試學習新球路，「他教了我伸卡球，雖然還沒有完全成熟，但希望之後能實戰嘗試。」透過這段時間的訓練，他也成功減重4公斤。

張峻瑋曾入選U23世界盃台灣代表隊，最快球速可達157公里，在台灣有「火球男」稱號。上季以體能養成為主，多在二軍非正式賽事累積經驗，他也坦言「成長最多的還是直球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，軟銀本季也新網羅另一名台灣右投徐若熙，最快球速可達158公里，且曾奪下台灣大賽MVP。對此張峻瑋表示，希望能向前輩學習更多經驗，「想多吸收他的投球與職業態度。」體格更為結實的他，期待在新球季持續進化，朝一軍舞台邁進。

此外，據了解張峻瑋也在經典賽中華隊名單內，待球團放行才加入集訓，徐若熙在中華隊開訓當天也沒現身，後續才會報到。