美國隊牛棚再添猛將　凱勒入列助陣WBC夢幻陣容

▲凱勒（Brad Keller）。（圖／X:USA BASEBALL）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）3月開打在即，美國隊持續補強戰力，名單也愈來愈有「夢幻隊」架勢。美國棒球協會近日宣布，費城人後援投手凱勒（Brad Keller）確定加入美國隊，強化牛棚後段戰力，與米勒（Mason Miller）、貝德納（David Bednar）等人聯手，打造堪稱聯盟等級的終結群。

美國隊總經理希爾（Michael Hill）先前即強調，希望這份名單能再次證明美國棒球仍是世界最強。從目前陣容來看，打線與投手群幾乎沒有明顯破口，距離30人正式名單僅剩少數名額，整體配置已相當完整。

凱勒上季在小熊投出生涯年，繳出2.07防禦率、每9局9.7次三振的亮眼數據，速球均速較以往提升近4英里（約6.4公里）。擺脫胸廓出口症候群傷勢後，他也獲得費城人2年2200萬美元合約肯定，如今再披美國隊戰袍，將成為牛棚重要一環。

放眼美國隊目前曝光的名單，可說星光熠熠。打線部分，由哈波（Bryce Harper）鎮守一壘，外野則有賈吉（Aaron Judge）、巴克斯頓（Byron Buxton）、卡洛爾（Corbin Carroll）坐鎮；內野方面，惠特（Bobby Witt Jr.）、韓德森（Gunnar Henderson）、布萊格曼（Alex Bregman）一字排開，攻守實力兼具。

投手群同樣豪華，除凱勒外，還包括克蕭（Clayton Kershaw）、史庫柏（Tarik Skubal）、史肯斯（Paul Skenes）、韋伯（Logan Webb）等王牌坐鎮先發，加上後段由米勒（Mason Miller）、貝德納（David Bednar）把關，形成幾乎無死角的投手陣容。

隨著經典賽腳步逼近，美國隊「夢幻名單」逐步成形，也勢必成為各隊爭冠路上的最大關卡。對中華隊而言，未來若在淘汰賽階段遭遇這支星光閃耀的美國隊，無疑將是一場極限挑戰。

【挺身而出】女搭車亮刀司機衝前架住　女乘客目擊感恩：很偉大

