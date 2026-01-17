運動雲

>

韓媒示警！道奇狂補強　金慧成定位動搖、新球季恐更難生存

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇內野手金慧成正面臨職業生涯的重大考驗，今年26歲的他，現雖以世界棒球經典賽韓國代表身分，前往美國塞班島參與國家隊集訓，但道奇休賽季持續補強戰力，反而讓他在球隊中的定位愈發岌岌可危。

從內野布局來看，道奇陣容儼然定型，三壘曼西（Max Muncy）、游擊貝茲（Mookie Betts）、一壘則由弗里曼（Freddie Freeman）擔綱，金慧成能爭取的空間僅剩二壘；然而該位置競爭同樣激烈，包含艾德曼（Tommy Edman）、羅哈斯（Miguel Rojas）等人都是主要競爭者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更不利的是，道奇近日又從底特律老虎補進32歲內野手伊巴涅斯（Andy Ibáñez），使內野競爭進一步升溫，金慧成的處境也更加艱難。

雪上加霜的是，道奇16日成功網羅自由球員市場上的重量級外野手塔克（Kyle Tucker）；由於艾德曼在休賽季接受腳踝手術，預計新球季初期將無法即時回歸，原本具備內、外野彈性調度價值的他，復出後若無法轉守外野，勢必得專注於二壘守備。

在塔克加入後，道奇外野幾乎已成定局，目前由赫南德斯（Teoscar Hernández）、塔克與帕赫斯（Andy Pages）組成堅若磐石的外野防線，進一步壓縮內野輪換與調度空間。

在此背景下，金慧成的生存空間被再度擠壓；韓國媒體《朝鮮日報》直言示警：「難道又要成為板凳暖身員嗎？隨著塔克合流，原本就不安穩的立場變得更加不安，今年原本預想的劇本，是艾德曼轉往外野、內野展開競爭，但塔克的加入，等同於宣告進入非常狀態。」

另一家韓媒《NewsPim》則提及：「今年連替補的位置都無法保證；春訓不再只是單純的調整期，而是殘酷的生存競爭試驗場。」

回顧上季，金慧成共出賽71場，多以支援角色登場，主要任務為代跑與防守替補；新賽季他原本期待透過精進打擊技術，爭取更穩定的先發機會，但在道奇戰力持續堆疊之下，這條路相較去年更加狹窄，挑戰也更加嚴峻。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／休賽季二度遭DFA　鄭宗哲轉投大都會續拚大聯盟

快訊／休賽季二度遭DFA　鄭宗哲轉投大都會續拚大聯盟

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

源田壯亮再戰WBC惹議！球迷炸鍋：不需要這種選手　監督力挺守備價值

源田壯亮再戰WBC惹議！球迷炸鍋：不需要這種選手　監督力挺守備價值

沉默殺手還好嗎！林昀儒傳身體不適、退出WTT杜哈挑戰賽男單賽事！

沉默殺手還好嗎！林昀儒傳身體不適、退出WTT杜哈挑戰賽男單賽事！

22分鐘就結束戰鬥！17歲郭冠宏直落三橫掃世界排名13老將

22分鐘就結束戰鬥！17歲郭冠宏直落三橫掃世界排名13老將

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

市場劇變！塔克落腳道奇、比薛特轉戰大都會　貝林傑成紐約雙雄關鍵

市場劇變！塔克落腳道奇、比薛特轉戰大都會　貝林傑成紐約雙雄關鍵

美媒解析鄭宗哲轉戰大都會機會與命運：無法保證一路度過春訓

美媒解析鄭宗哲轉戰大都會機會與命運：無法保證一路度過春訓

火球男張峻瑋WBC前先軟銀春訓：向徐若熙學習　討教林昱珉伸卡球

火球男張峻瑋WBC前先軟銀春訓：向徐若熙學習　討教林昱珉伸卡球

WBC日本隊公布第2波「11人名單」　大谷翔平領軍2月集訓

WBC日本隊公布第2波「11人名單」　大谷翔平領軍2月集訓

【最強阿伯】阿伯和同學跳〈SPAGHETTI〉 舞步超流暢還有結尾妖精XD

熱門新聞

快訊／休賽季二度遭DFA　鄭宗哲轉投大都會續拚大聯盟

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

源田壯亮再戰WBC惹議！球迷炸鍋：不需要這種選手　監督力挺守備價值

沉默殺手還好嗎！林昀儒傳身體不適、退出WTT杜哈挑戰賽男單賽事！

22分鐘就結束戰鬥！17歲郭冠宏直落三橫掃世界排名13老將

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲轉投大都會續拚大聯盟

2和2S約滿後發聲！趙娟週曝新東家

3源田壯亮外遇仔又入選WBC！球迷炸鍋

4林昀儒杜哈球星挑戰賽男單退賽

517歲郭冠宏直落三收拾德國老將

最新新聞

1夢想家LBJ首秀　班提爾轟29分率隊3連勝

2射手龜！　衛少6記三分彈率國王4連勝

3韓媒示警！金慧成定位動搖

4謝淑薇澳網籤表出爐　成女雙第3種子

5紅人克魯茲拒簽隊史最大約

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

【充滿驚喜的開始】上個廁所就續任隊長？　陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

林威助談林岱安3大魅力　直言是悍將補強首選

經典賽中華隊開訓收90萬加菜金！　蔡其昌、李洋到場打氣陳傑憲再任隊長

孫藝真兒子幫媽咪慶生　奶音狂催促：趕快吹蠟燭！

Rain抵台！黑大衣帥翻　不停揮手打招呼超親民

【小小模特】女兒看到包包說想拍照 拿起包架式十足

費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗

【再不帶肉肉】女職員3天沒進公司！遭8個月大阿金撲倒在地XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366