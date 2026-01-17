韓媒示警！道奇狂補強　金慧成定位動搖、新球季恐更難生存

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇內野手金慧成正面臨職業生涯的重大考驗，今年26歲的他，現雖以世界棒球經典賽韓國代表身分，前往美國塞班島參與國家隊集訓，但道奇休賽季持續補強戰力，反而讓他在球隊中的定位愈發岌岌可危。

從內野布局來看，道奇陣容儼然定型，三壘曼西（Max Muncy）、游擊貝茲（Mookie Betts）、一壘則由弗里曼（Freddie Freeman）擔綱，金慧成能爭取的空間僅剩二壘；然而該位置競爭同樣激烈，包含艾德曼（Tommy Edman）、羅哈斯（Miguel Rojas）等人都是主要競爭者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更不利的是，道奇近日又從底特律老虎補進32歲內野手伊巴涅斯（Andy Ibáñez），使內野競爭進一步升溫，金慧成的處境也更加艱難。

雪上加霜的是，道奇16日成功網羅自由球員市場上的重量級外野手塔克（Kyle Tucker）；由於艾德曼在休賽季接受腳踝手術，預計新球季初期將無法即時回歸，原本具備內、外野彈性調度價值的他，復出後若無法轉守外野，勢必得專注於二壘守備。

在塔克加入後，道奇外野幾乎已成定局，目前由赫南德斯（Teoscar Hernández）、塔克與帕赫斯（Andy Pages）組成堅若磐石的外野防線，進一步壓縮內野輪換與調度空間。

在此背景下，金慧成的生存空間被再度擠壓；韓國媒體《朝鮮日報》直言示警：「難道又要成為板凳暖身員嗎？隨著塔克合流，原本就不安穩的立場變得更加不安，今年原本預想的劇本，是艾德曼轉往外野、內野展開競爭，但塔克的加入，等同於宣告進入非常狀態。」

另一家韓媒《NewsPim》則提及：「今年連替補的位置都無法保證；春訓不再只是單純的調整期，而是殘酷的生存競爭試驗場。」

回顧上季，金慧成共出賽71場，多以支援角色登場，主要任務為代跑與防守替補；新賽季他原本期待透過精進打擊技術，爭取更穩定的先發機會，但在道奇戰力持續堆疊之下，這條路相較去年更加狹窄，挑戰也更加嚴峻。