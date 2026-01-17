美媒解析鄭宗哲轉戰大都會機會與命運：無法保證一路度過春訓

▲鄭宗哲 。（圖／截自海盜官方threads）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣好手鄭宗哲17日（台灣時間）再次收到驚喜，紐約大都會隊從讓渡名單中，向坦帕灣光芒隊指名他。由於大都會目前40人名單仍有空間，因此無需進行對應的名單調整。

根據美媒《MLB Trade Rumors》分析，鄭宗哲上個月遭海盜隊指定讓渡，隨後被光芒隊從讓渡名單中撿走，但光芒在交易左投沃德夏克（Ken Waldichuk）後，再度將他DFA。由於鄭宗哲仍保有1年的小聯盟選擇權，因此能為大都會提供速度佳、守備穩定、具多位置支援能力的內野深度。

目前尚無法保證鄭宗哲能一路留在大都會度過春訓，但短期內，他可在球隊出現傷兵，或年輕內野手如文托斯（Mark Vientos）、阿庫納（Luisangel Acuña）或莫里西歐（Ronny Mauricio）被交易時，提供即戰力支援。

現年24歲的鄭宗哲於2025年在匹茲堡海盜隊完成大聯盟初登場，但7次打擊機會皆未敲出安打。去年他在3A層級的表現也不算理想，410個打席中繳出打擊率.207、上壘率.305、長打率.267的成績，僅擊出1支全壘打、12支二壘安打與3支三壘安打。不過，鄭宗哲具備不錯的速度，即使上壘率偏低，仍成功盜壘20次；防守方面，他能勝任游擊、二壘與三壘，是一名具備守備彈性的內野手。

報導也指出，身高172公分、左打的鄭宗哲，選球能力出色，從小聯盟生涯數據來看，保送率達12.5%，展現良好的打擊紀律。