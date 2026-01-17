運動雲

>

台將唯一希望！「左手重砲」林俊易逆轉地主新星、印度賽男單挺進4強

▲台灣男單好手「左手重砲」林俊易印度賽擊敗地主新星森。（圖／路透）

▲台灣男單好手「左手重砲」林俊易印度賽擊敗地主新星森。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣男單好手「左手重砲」林俊易16日在超級750系列印度羽球公開賽8強登場，面對世界排名14的印度男單好手森（Lakshya SEN），上演讓一追二逆轉秀，在歷經1小時8分鐘激戰後，以17比21、21比13、21比18，逆轉擊敗對手，闖進男單4強，也是唯一挺進印度賽4強的台灣選手。

世界排名12的林俊易上週在大馬公開賽首輪就碰上同胞台灣一哥周天成，苦戰2局後以14比21、12比21敗下陣來，殘念一輪遊。本周轉戰在印度賽首輪又碰上「台灣內戰」交手李佳豪，最終林俊易直落二擊敗同胞，16強則是碰上愛爾蘭越南裔選手阮日，左手重砲也是直落二奪下勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

8強賽林俊易的對手是印度新星森，過去雙方3度對決，通通都由林俊易取勝，這次碰頭，林俊易開賽還取得5比2領先，沒多久森就從後方趕上，還以11比9逆轉取得領先，暫停過後，他加足火力，拉出6比1攻勢直接甩開林俊易，首局森以21比17搶下。

次局林俊易開賽陷入2比5落後，不過這次他很快就回穩，一口氣連拿9分，反以11比9領先，把森都打傻了，暫停過後他也沒有給對手太多機會，打到17比13領先時，直接連拿4分，以21比13奪勝，也將戰局扳平。

決勝第3局，森4比0強勢開局，但林俊易打得相當有耐心，在6比9落後時連追4分逆轉，接下來雙方呈現拉鋸互有領先，暫停過後林俊易被拉開到3分差，不過他這次很快就成功替自己止血，回敬9比3攻勢後，最終以21比18搶下勝利。

其他台將方面，女雙許雅晴／宋祐媗、謝沛珊／洪恩慈分別不敵南韓組合和大馬女雙，男雙李哲輝／楊博軒以19比21、14比21敗給大馬第二種子謝定峰／蘇偉譯，楊博涵／劉廣珩則以21比16、21比18輸給日本綠川大輝／山下恭平。

林俊易4強戰的對手就是稍早扳倒台灣好手戚又仁的加拿大好手賴浩俊，過去雙方沒有任何國際賽交手紀錄。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

沉默殺手還好嗎！林昀儒傳身體不適、退出WTT杜哈挑戰賽男單賽事！

沉默殺手還好嗎！林昀儒傳身體不適、退出WTT杜哈挑戰賽男單賽事！

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

台將唯一希望！「左手重砲」林俊易逆轉地主新星、印度賽男單挺進4強

台將唯一希望！「左手重砲」林俊易逆轉地主新星、印度賽男單挺進4強

源田壯亮再戰WBC惹議！球迷炸鍋：不需要這種選手　監督力挺守備價值

源田壯亮再戰WBC惹議！球迷炸鍋：不需要這種選手　監督力挺守備價值

次局上演驚天大逆轉卻沒能延續氣勢　戚又仁3局激戰落敗、印度賽無緣4強

次局上演驚天大逆轉卻沒能延續氣勢　戚又仁3局激戰落敗、印度賽無緣4強

柯瑞聯手巴特勒射下尼克　談庫明加賣我說不會分散注意力

柯瑞聯手巴特勒射下尼克　談庫明加賣我說不會分散注意力

不到30分鐘直落三收拾南韓好手　鄭怡靜杜哈球星挑戰賽女單挺進16強

不到30分鐘直落三收拾南韓好手　鄭怡靜杜哈球星挑戰賽女單挺進16強

續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

台鋼雄鷹公布薪資！林詩翔「暴漲 220%」破紀錄、王維中月薪也出爐 　

台鋼雄鷹公布薪資！林詩翔「暴漲 220%」破紀錄、王維中月薪也出爐 　

22分鐘就結束戰鬥！17歲郭冠宏直落三橫掃世界排名13老將

22分鐘就結束戰鬥！17歲郭冠宏直落三橫掃世界排名13老將

【最強阿伯】阿伯和同學跳〈SPAGHETTI〉 舞步超流暢還有結尾妖精XD

熱門新聞

沉默殺手還好嗎！林昀儒傳身體不適、退出WTT杜哈挑戰賽男單賽事！

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

台將唯一希望！「左手重砲」林俊易逆轉地主新星、印度賽男單挺進4強

源田壯亮再戰WBC惹議！球迷炸鍋：不需要這種選手　監督力挺守備價值

次局上演驚天大逆轉卻沒能延續氣勢　戚又仁3局激戰落敗、印度賽無緣4強

柯瑞聯手巴特勒射下尼克　談庫明加賣我說不會分散注意力

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林昀儒杜哈球星挑戰賽男單退賽

2和2S約滿後發聲！趙娟週曝新東家

3「左手重砲」成台將印度賽奪牌唯一希望

4源田壯亮外遇仔又入選WBC！球迷炸鍋

5次局驚天逆轉秀沒延續氣勢　戚又仁落敗

最新新聞

117歲郭冠宏直落三收拾德國老將

2柯瑞贏球賽談庫明家喊「賣我」

3「左手重砲」成台將印度賽奪牌唯一希望

4次局驚天逆轉秀沒延續氣勢　戚又仁落敗

5林昀儒杜哈球星挑戰賽男單退賽

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

【充滿驚喜的開始】上個廁所就續任隊長？　陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

林威助談林岱安3大魅力　直言是悍將補強首選

經典賽中華隊開訓收90萬加菜金！　蔡其昌、李洋到場打氣陳傑憲再任隊長

孫藝真兒子幫媽咪慶生　奶音狂催促：趕快吹蠟燭！

Rain抵台！黑大衣帥翻　不停揮手打招呼超親民

【再不帶肉肉】女職員3天沒進公司！遭8個月大阿金撲倒在地XD

【太誇張】轎車違停平交道旁　阿里山林鐵急煞險撞上

費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366