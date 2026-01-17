台將唯一希望！「左手重砲」林俊易逆轉地主新星、印度賽男單挺進4強

▲台灣男單好手「左手重砲」林俊易印度賽擊敗地主新星森。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣男單好手「左手重砲」林俊易16日在超級750系列印度羽球公開賽8強登場，面對世界排名14的印度男單好手森（Lakshya SEN），上演讓一追二逆轉秀，在歷經1小時8分鐘激戰後，以17比21、21比13、21比18，逆轉擊敗對手，闖進男單4強，也是唯一挺進印度賽4強的台灣選手。

世界排名12的林俊易上週在大馬公開賽首輪就碰上同胞台灣一哥周天成，苦戰2局後以14比21、12比21敗下陣來，殘念一輪遊。本周轉戰在印度賽首輪又碰上「台灣內戰」交手李佳豪，最終林俊易直落二擊敗同胞，16強則是碰上愛爾蘭越南裔選手阮日，左手重砲也是直落二奪下勝利。

8強賽林俊易的對手是印度新星森，過去雙方3度對決，通通都由林俊易取勝，這次碰頭，林俊易開賽還取得5比2領先，沒多久森就從後方趕上，還以11比9逆轉取得領先，暫停過後，他加足火力，拉出6比1攻勢直接甩開林俊易，首局森以21比17搶下。

次局林俊易開賽陷入2比5落後，不過這次他很快就回穩，一口氣連拿9分，反以11比9領先，把森都打傻了，暫停過後他也沒有給對手太多機會，打到17比13領先時，直接連拿4分，以21比13奪勝，也將戰局扳平。

決勝第3局，森4比0強勢開局，但林俊易打得相當有耐心，在6比9落後時連追4分逆轉，接下來雙方呈現拉鋸互有領先，暫停過後林俊易被拉開到3分差，不過他這次很快就成功替自己止血，回敬9比3攻勢後，最終以21比18搶下勝利。

其他台將方面，女雙許雅晴／宋祐媗、謝沛珊／洪恩慈分別不敵南韓組合和大馬女雙，男雙李哲輝／楊博軒以19比21、14比21敗給大馬第二種子謝定峰／蘇偉譯，楊博涵／劉廣珩則以21比16、21比18輸給日本綠川大輝／山下恭平。

林俊易4強戰的對手就是稍早扳倒台灣好手戚又仁的加拿大好手賴浩俊，過去雙方沒有任何國際賽交手紀錄。