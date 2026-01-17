運動雲

柯瑞聯手巴特勒射下尼克　談庫明加賣我說不會分散注意力

▲金州勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲金州勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

金州勇士15日主場迎戰少了核心布倫森（Jalen Brunson）的紐約尼克。雖然勇士在首節一度陷入兩位數落後，但在雙巨頭柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler III）聯手轟下59分的強大火力帶領下，終場以126比113擊潰尼克，穩穩收下近期2連勝。除了場上勝利，柯瑞賽後也針對隊友庫明加（Jonathan Kuminga）提出的交易申請首度發聲，強調團隊會維持專注，不會因此分心。

比賽首節尼克反客為主，靠著布里吉斯（Mikal Bridges）與麥克布萊德（Miles McBride）發動15比5攻勢取得領先，勇士隨後由穆迪（Moses Moody）外線止血，巴特勒也在首節末段連拿7分縮小差距，第一節結束勇士以30比35落後。次節勇士防守強度明顯提升，穆迪與格林（Draymond Green）相繼在底角命中三分球追平比分，隨後梅爾頓（De'Anthony Melton）外線得手幫助勇士首度反超。半場結束前2分鐘雙方陷入拉鋸，勇士靠著巴特勒強攻內線與柯瑞罰球穩定輸出，半場結束反以62比59領先3分。

易籃後勇士在主場下起三分雨，柯瑞與穆迪輪流命中三分球，一舉將領先優勢擴大到雙位數。進入末節尼克展開強硬反擊，阿努諾比（OG Anunoby）與麥克布萊德聯手追分，一度將差距追回至個位數。然而今天勇士隨時有人跳出飆進三分球，不給對手太多逆襲機會，最終勇士成功抵擋尼克反撲。

柯瑞賽後引用大學教練麥基洛普（Bob McKillop）的話自我勉勵，「今天你可能是國王，明天就可能什麼都不是！我們知道現在打得不錯，也正在建立球隊風格，試著在連續主場期間建立特別的事情，但平庸或普通這些標籤，是基於長期表現而定的，如果你始終沒法在排名上衝刺，自然會被貼上這些標籤，我喜歡我們現在的位置與氛圍。」

針對陣中前鋒庫明加高喊「賣我」一事，柯瑞展現領袖風範表示：「這不會分散我們的注意力，這是一個非常特殊的情況。我們的工作就是繼續打球、繼續去贏球，事情總會有結果的。」他也透露過去幾天雖與庫明加有過溝通，但並未針對交易事件進行交流。

關鍵字： 勇士NBA柯瑞庫明加尼克

【太誇張】轎車違停平交道旁　阿里山林鐵急煞險撞上

