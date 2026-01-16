運動雲

次局上演驚天大逆轉卻沒能延續氣勢　戚又仁3局激戰落敗、印度賽無緣4強

▲台灣好手戚又仁不敵加拿大華裔選手賴浩俊。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣羽球男單好手戚又仁16日在超級750系列印度羽球公開賽8強戰登場，然而面對加拿大華裔好手賴浩俊，戚又仁苦戰1個半小時後，歷經3局苦戰仍以18比21、21比17、15比21敗下陣來，8強止步。

世界排名第31的戚又仁在首輪就以21：17、21：19扳倒世界排名第8的法國好手拉尼耶（Alex Lanier），16強則是碰上丹麥傑姆克同樣也是直落二勝出，8強則是碰上陌生對手賴浩俊。

兩人生涯首度碰頭從開賽就打得難分難解，暫停過後戚又仁一度取得14比12領先，但賴浩俊靠著強大的防守能力，拉出6比1攻勢討回領先，戚又仁雖然一度連追3分將戰局扳平，然而賴浩俊接下來還是連拿3分，也讓戚又仁以18比21先丟掉第一局。

次局戚又仁開局就陷入0比9的絕對落後，然而他卻依舊韌性十足，一分一分慢慢追，終於在暫停過後追到13比14落後，賴浩俊馬上連拿3分試圖甩開戚又仁，不過戚又仁馬上回敬8比0的猛攻，以21比17逆轉，也將戰局扳平。

雙方加班進入第3局，戚又仁開賽慢熱一口氣又是0比6落後，之後他雖然連拿5分，追到剩下1分落後，賴浩俊馬上連拿6分拉開，這次也小心應對，戚又仁雖然苦苦追趕，但最終仍以15比21落敗，也確定無緣4強。

【挺身而出】女搭車亮刀司機衝前架住　女乘客目擊感恩：很偉大

