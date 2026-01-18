運動雲

傳金鶯關注42歲韋蘭德！　名記點出關鍵顧慮

▲韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

MLB自由市場投手動向持續受到關注，根據《The Athletic》名記者羅森索（Ken Rosenthal）報導指出，韋蘭德（Justin Verlander）正吸引多支球隊評估，其中巴爾的摩金鶯隊被點名為一支「相當耐人尋味」的潛在追逐者。

即將年滿43歲的韋蘭德與金鶯棒球營運總裁艾利亞斯（Mike Elias）關係不陌生，兩人曾在2017、2018年於休士頓太空人共事；羅森索指出，金鶯目前仍積極尋求再補進一名先發投手，理想條件是能排在輪值前段、甚至王牌等級的戰力，不論是透過自由市場或交易方式。

不過，韋蘭德與金鶯之間距離達成共識仍有一段距離；報導指出，現階段金鶯幾乎可以確定仍將目標放在層級更高的選項，球隊上季休賽期曾簽下另一名40多歲、前太空人投手莫頓（Charlie Morton），但整體效果不如預期，也讓管理層對高齡投手更加審慎。

羅森索分析，目前自由市場上仍在的最佳先發投手之一是左投瓦德茲（Framber Valdez），他同樣出身太空人體系，被認為是最符合金鶯需求的人選。

若能成功補進瓦德茲，將可讓目前由羅傑斯（Trevor Rogers）、布雷迪許（Kyle Bradish）、克雷默（Dean Kremer），以及新加入的巴茲（Shane Baz）與艾弗林（Zach Eflin）所組成的先發輪值更加完整。

然而，金鶯勢必面臨包括紐約大都會在內的多隊競爭，同時也可能對再度付出年輕資產有所保留；球隊日前為換回巴茲，已送出4名新秀及一個競爭平衡選秀權，該選秀權預計為第34順位。

報導也指出，瓦德茲與右投蓋倫（Zac Gallen）都曾拒絕合格報價，若金鶯簽下其中一人，將再失去一個高順位選秀權；至於交易市場上，底特律老虎史庫柏（Tarik Skubal）、密爾瓦基釀酒人佩拉爾塔（Freddy Peralta），以及華盛頓國民戈爾（MacKenzie Gore），儘管球隊控制年限有限，仍都需要付出可觀的新秀籌碼。

在多方權衡之下，羅森索認為韋蘭德可能成為金鶯的「備案選項」；韋蘭德上季前16場先發防禦率高達 4.99，但後段狀態明顯回升，最後13場出賽防禦率僅2.60；8月31日面對金鶯，他在5局內送出10次三振；9月12日對戰洛杉磯道奇，主投7局僅失1分。

儘管上半季因右胸肌拉傷缺席將近一個月，韋蘭德仍在去年累積投出152局；若金鶯最終無法如願網羅頂級先發，這位3屆賽揚獎得主仍可能成為一項具經驗與短期即戰力價值的選擇。

關鍵字： 韋蘭德、棒球

