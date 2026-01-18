運動雲

>

徐若熙、王維中離隊衝擊？葉總點名潛力股：年輕投手機會來了

▲ 味全龍春訓 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲ 味全龍春訓 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／雲林報導

味全龍本土王牌徐若熙與經驗豐富的左投王維中確定離開陣容，對球隊先發輪值造成顯著影響。總教練葉君璋今日受訪時坦言，徐若熙對球隊確實非常重要，至於兩人的離開具體會造成多大的影響，他目前也難以斷言。不過，葉總強調他更傾向於從正面的角度來看待這項變動，認為這對球隊中的年輕投手而言，反而是一個嶄露頭角的契機。

針對兩位主力投手的空缺，葉君璋直言，雖然失去了徐若熙與王維中，但「其他的一些年輕球員的投手，機會就變多了」。他強調，「我是喜歡從這樣正面的角度去看這件事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到心中期待能遞補先發輪值的具體人選，葉總首先點名了曾仁和，並表示「希望曾仁和他在這裡的表現可以比過去還要更好」。除此之外，葉總也列出多位潛力新星，包括曹祐齊、郭郁政，以及兩位年輕小將李致霖與黃侰程。

他評價這些選手其實都具備成為一名優秀先發投手的資質，「那只是說是不是今年？這很難講，但很期待他們能補上。」

徐若熙雖然已經離開味全龍，不過他仍在心願卡寫上今年願望，「祝味全龍2026台灣#1」與前隊友團結一心同在。

▲徐若熙、古久保健二心願卡。（圖／記者楊舒帆攝）

▲徐若熙心願卡。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 味全龍徐若熙王維中先發投手年輕球員

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

3位總冠軍教頭齊聚龍隊！葉總喊話：打造全新冠軍球隊

3位總冠軍教頭齊聚龍隊！葉總喊話：打造全新冠軍球隊

近5戰4敗的湖人天大壞消息！　唐西奇再度負傷明戰拓荒者缺席

近5戰4敗的湖人天大壞消息！　唐西奇再度負傷明戰拓荒者缺席

曾助太空人奪2022世界大賽冠軍　終結者普雷斯利宣布退休

曾助太空人奪2022世界大賽冠軍　終結者普雷斯利宣布退休

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

熱門新聞

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將申皓瑋傳喜訊！

2味全龍公布2026教練團完整名單

3罰球線內一步升空　張俊生UBA最猛爆扣

4洋基休賽季補強走到十字路口

5左手重砲林俊易　挺進印度賽男單決賽

最新新聞

1徐若熙、王維中離隊葉總點名潛力股

2李凱威、郭天信、蔣少宏談複數年約

3古久保健二點名李凱威最難纏

4古久保健二盼成味全龍一二軍潤滑劑

5野馬闖美聯冠軍賽卻痛失核心四分衛

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

【還沒投幣？】公司尾牙「0人接唱那魯one」 A-Lin笑喊：沒人想唱是不是？

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

【有一種餓是阿嬤覺得你餓】孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

典典寶寶指定跳〈Golden〉　趙小僑.劉亮佐情緒價值給滿

【貓貓按摩？】貓躺客人背上睡覺陪按摩超可愛XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366