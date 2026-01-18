徐若熙、王維中離隊衝擊？葉總點名潛力股：年輕投手機會來了

▲ 味全龍春訓 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／雲林報導

味全龍本土王牌徐若熙與經驗豐富的左投王維中確定離開陣容，對球隊先發輪值造成顯著影響。總教練葉君璋今日受訪時坦言，徐若熙對球隊確實非常重要，至於兩人的離開具體會造成多大的影響，他目前也難以斷言。不過，葉總強調他更傾向於從正面的角度來看待這項變動，認為這對球隊中的年輕投手而言，反而是一個嶄露頭角的契機。

針對兩位主力投手的空缺，葉君璋直言，雖然失去了徐若熙與王維中，但「其他的一些年輕球員的投手，機會就變多了」。他強調，「我是喜歡從這樣正面的角度去看這件事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到心中期待能遞補先發輪值的具體人選，葉總首先點名了曾仁和，並表示「希望曾仁和他在這裡的表現可以比過去還要更好」。除此之外，葉總也列出多位潛力新星，包括曹祐齊、郭郁政，以及兩位年輕小將李致霖與黃侰程。

他評價這些選手其實都具備成為一名優秀先發投手的資質，「那只是說是不是今年？這很難講，但很期待他們能補上。」

徐若熙雖然已經離開味全龍，不過他仍在心願卡寫上今年願望，「祝味全龍2026台灣#1」與前隊友團結一心同在。

▲徐若熙心願卡。（圖／記者楊舒帆攝）