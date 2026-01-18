運動雲

獵鷹主場爆打洋基吐怨氣　4天3戰下周再戰勇士、總教練柯納說心理狀態是關鍵

▲台南台鋼獵鷹總教練柯納。（圖／PLG提供）

▲台南台鋼獵鷹面臨4天3戰考驗。（圖／PLG提供）

記者蔡厚瑄／台南報導

台鋼獵鷹18日於主場重整旗鼓，在經歷前役延長賽以2分之差惜敗桃園璞園領航猿後，獵鷹此役面洋基工程展現強大火力，全場狂轟18記三分球，終場以125比103大勝，順利終止近期3連敗。接下來20日又要再碰富邦勇士，「4天3戰」的密集賽程讓總教練柯納賽後特別強調，體能並非最大挑戰，如何透過「心理放空」來重新累積比賽張力，才是勝負關鍵。

比賽首節雙方一度拉鋸，獵鷹僅以2分領先。然而進入第二節後，楊將翟蒙展現禁區統治力獨攬16分，帶領球隊打出41必29的單節高潮，半場結束獵鷹已取得雙位數領先。易籃後分差持續擴大至20分以上，獵鷹展現高效得分能力，前三節打完得分便已破百，也讓比賽提早失去勝負懸念。

獵鷹教練柯納賽後高度讚揚球員的執行力，他表示：「首先要恭喜我的團隊與球員，今天出色地完成了任務。我們在進攻端球的流動非常好，結果反映在極高的投籃命中率上。」教練指出，球隊打出了理想的速度，球員們樂於分享球權，展現了極佳的團隊籃球精神。

▲台南台鋼獵鷹總教練柯納。（圖／PLG提供）

▲台南台鋼獵鷹總教練柯納。（圖／PLG提供）

針對「四天內打三場」的高強度安排，柯納坦言這確實辛苦，但也是聯盟賽程的常態。他指出，獵鷹的日常練習強度並不亞於正式比賽，「既然球員能每天練習，那每天比賽應該也不是問題。」他認為真正的挑戰在於「心理與情感」層面，希望球員在休兵日好好養精蓄銳，「不只是身體的修復，心靈也要完全放空，才能為下一場高張力的比賽重新儲存能量。」

談到20日對戰富邦勇士，柯納表示：「我們記得上次輸球的結果，也記得我們上上次對他們的狀況，我認為兩隊的真實實力差距就在這兩場比賽之間，所以就是準備好去好好對戰勇士。」

