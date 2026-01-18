運動雲

昨0分今變17分！陳范柏彥化遺憾為動力三分彈射穿洋基、成功守護主場

▲台南台鋼獵鷹陳范柏彥。（圖／台南台鋼獵鷹提供）

▲台南台鋼獵鷹陳范柏彥。（圖／台南台鋼獵鷹提供）

記者蔡厚瑄／台南報導

台南台鋼獵鷹本土前鋒陳范柏彥18日主場一掃前役對戰桃園璞園領航猿慘掛蛋的低迷，在面對洋基工程轟下17分，一舉躍升為全隊本土最高分，帶領球隊以125比103終止3連敗。

昨日對戰航猿，陳范柏彥上陣不到10分鐘就迅速累積4犯，最後1分未得僅送出1住供，最後球隊也在那場激戰至延長賽、最終以2分之差憾負，然而，這種遺憾並未讓他意志消沈，反而成為他今日爆發的動力，此役面對洋基工程，他全場12投6中、包含三分球9投5中，轟下本土最高的17分，另有4籃板1助攻1抄截和1阻攻。

「今天就是把昨天沒有打出來的能量放在今天吧。」陳范柏彥在賽後說道，他坦言昨日的失利讓他感到非常可惜，因此今日一上場便展現出全然不同的侵略性。

儘管在24小時內完成了從0分到17分的驚人反彈，陳范柏彥在言談中依然展現出極高的團隊意識。對他而言，個人數據的起伏並非首要考量，如何幫助團隊重回贏球軌道才是核心。

「我其實不太注重個人表現，因為我非常相信我的隊友。」陳范柏彥分享道，即便自己手感回溫，他在場上仍不斷鼓勵隊友，「對於自己的表現，其實也不知道當天狀況會是如何，但我比較專注在……就是隊友有空檔，我都會去鼓勵他們要勇於出手。」

