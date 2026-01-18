「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

▲陳偉殷。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將在3月點燃戰火，隨著賽事進入倒數，中華隊近期也啟動首階段集訓，全力備戰力拚為國爭光；就在備戰氣氛逐漸升溫之際，曾旅美闖出名號的強力左投陳偉殷18日在社群分享練投畫面，還與郭泓志故意擺出「準備歸隊」的姿態，笑稱是不是中華隊「缺左投」，用幽默方式替緊繃的備戰節奏增添輕鬆感。

陳偉殷稍早在臉書粉專上傳練球影片，標題打趣寫下「WBC中華隊再添戰力？！」畫面一開始，他戴著手套現身，先用玩笑口吻自嘲：「聽說WBC中華隊缺左投，我要來熱身一下。」隨後他與郭泓志在場上進行傳接球，兩人互動自然、節奏俐落。

▲郭泓志。（圖／攝影中心攝）



影片尾聲，郭泓志更對著鏡頭補上一記「神來一筆」，幽默回應：「中華隊需要我們是不是？沒空！」一句話讓整段影片笑點收尾，也讓不少球迷直呼兩位「黃金左投」還是很有梗。

雖然陳偉殷、郭泓志都已卸下球員身分，無法再實際披上國家隊球衣出征，但兩人仍以其他方式持續投入中華隊事務；他們目前都在台灣隊情蒐團隊中，運用過往征戰職棒、旅美累積的經驗，協助教練團掌握對手資訊，也替新一代國家隊選手提供支援。