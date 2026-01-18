運動雲

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

▲▼陳偉殷引退記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳偉殷。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將在3月點燃戰火，隨著賽事進入倒數，中華隊近期也啟動首階段集訓，全力備戰力拚為國爭光；就在備戰氣氛逐漸升溫之際，曾旅美闖出名號的強力左投陳偉殷18日在社群分享練投畫面，還與郭泓志故意擺出「準備歸隊」的姿態，笑稱是不是中華隊「缺左投」，用幽默方式替緊繃的備戰節奏增添輕鬆感。

陳偉殷稍早在臉書粉專上傳練球影片，標題打趣寫下「WBC中華隊再添戰力？！」畫面一開始，他戴著手套現身，先用玩笑口吻自嘲：「聽說WBC中華隊缺左投，我要來熱身一下。」隨後他與郭泓志在場上進行傳接球，兩人互動自然、節奏俐落。

▲▼2025金鐘獎節目紅毯-郭泓志。（圖／攝影中心攝）

▲郭泓志。（圖／攝影中心攝）

影片尾聲，郭泓志更對著鏡頭補上一記「神來一筆」，幽默回應：「中華隊需要我們是不是？沒空！」一句話讓整段影片笑點收尾，也讓不少球迷直呼兩位「黃金左投」還是很有梗。

雖然陳偉殷、郭泓志都已卸下球員身分，無法再實際披上國家隊球衣出征，但兩人仍以其他方式持續投入中華隊事務；他們目前都在台灣隊情蒐團隊中，運用過往征戰職棒、旅美累積的經驗，協助教練團掌握對手資訊，也替新一代國家隊選手提供支援。

關鍵字： 陳偉殷、郭泓志、經典賽、棒球

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

贏了！林俊易38分鐘直落二橫掃克里斯帝　生涯超級750賽首冠到手

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

3位總冠軍教頭齊聚龍隊！葉總喊話：打造全新冠軍球隊

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

曾助太空人奪2022世界大賽冠軍　終結者普雷斯利宣布退休

