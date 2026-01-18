狀元郎葉惟捷5顆三分球轟生涯新高無用　洋基遭獵鷹電、開季7連敗寫聯盟紀錄

▲洋基工程狀元郎葉惟捷轟下生涯新高20分。（圖／PLG提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

PLG洋基工程18日作客台南成功大學踢館台鋼獵鷹，獵鷹雖然「背靠背」出戰，但面對新軍洋基絲毫不見疲態，次節單節轟出41比29的猛烈攻勢直接甩開對手，洋基狀元郎葉惟捷此役猛轟生涯新高的20分，無奈球隊雖然進攻火力強大，但卻完全守不住獵鷹，最終又以22分之差落敗，苦吞開季7連敗，也寫下PLG開季最長連敗的尷尬紀錄。

洋基工程本季尚未有贏球紀錄，開季6連敗慘兮兮，今天來到成大踢館獵鷹，首節開節一度取得8比5領先，傑克森單節攬7分，葉惟捷外線也開張，不過獵鷹靠著貝納師、翟蒙以及張志豪上籃突破，在第1節打完以28比26領先洋基，次節翟蒙更是徹底爆發，單節8投6中豪取16分，本土猛將陳范柏彥單節三分球6投3中也有9分進帳，兩人攜手幫助獵鷹單節打出41比29的猛攻，在上半場打完就取得13分領先。

易籃後，獵鷹火力還是相當勇猛，貝納師在禁區一騎當千，攜手王律翔內外開火，直接將領先分數擴大到20分之多，洋基狀元郎葉惟捷此時挺身而出，「背靠背」連砍兩記三分球、替球隊止血，不過陳范柏彥不讓對手專美於前，馬上也回敬，加上多比、种義仁最後1分30秒也都在外線得手，前三節打完獵鷹已經取得22分領先。

末節洋基還是試圖追分，不過貝納師、种義仁持續攜手搶分，种義仁在比賽前8分鐘外線命中，直接幫助獵鷹將領先擴大到23分之多，也讓比賽失去懸念，終場洋基就以103比125再度落敗，開季苦吞7連敗，創聯盟例行賽球隊開季連敗紀錄。

▲洋基工程客場輸球，開季吞7連敗寫下聯盟紀錄。（圖／PLG提供）

洋基此役5人得分雙位數，其中最受矚目的狀元郎葉惟捷三分球12投5中繳出生涯單場新高20分，傑克森23分是全隊最高，喬治金14分，阿拉薩、庫薩斯皆繳13分。

獵鷹部分同樣是5人得分雙位數，翟蒙30分是全場最高，貝納師23分，陳范柏彥有17分進帳，多比和种義仁都拿12分。