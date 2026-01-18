林安可記者會罕見移師台灣！西武獅揭暖心原因　郭泰源吳念庭現身

▲林安可加盟西武。（圖／取自西武ライオンズ公式note）

記者楊舒帆／綜合報導

西武獅隊官方「note」近日分享林安可在台灣舉行加盟記者會的幕後花絮，罕見把「入團會見」搬到海外舉辦，原因正是希望讓台灣球迷也能持續關注他在日本拚戰的身影，延續兩地棒球交流熱度。

西武獅廣報先和大家拜年，「這裡是西武獅廣報部。今年也將持續更新官方 note，還請大家多多指教。」隨後揭露林安可記者會幕後故事，外籍選手通常會在日本球團所在地開記者會，但林安可過去在統一獅與中華隊都是中軸主力，加上台灣近年戰力提升、職棒觀眾動員逐年增加，球團也考量到太平洋聯盟賽事在台灣可收看，因此促成這場在台北舉行的加盟記者會。當天吸引超過50家媒體到場，林安可也首次以西武獅球衣亮相，並播放回顧影片與西口文也監督的祝福訊息。

值得一提的是，曾效力西武至2023年的台灣好手吳念庭也到場「驚喜現身」。西武獅透露，吳念庭上季在中職拿下打擊王、最佳九人與金手套等3項榮耀，被球團稱為「大活躍的OB」。談到林安可，吳念庭直言他的打擊火力「很兇」，相信日本球迷會大感驚訝，並笑說獅隊是很舒服的環境，「不用擔心」。

西武獅也分享，林安可目前每天固定花1小時學日文，還曾在工作人員面前用日文自我介紹。統一獅GM蘇泰安則表示雖然不捨，但決定全力支持林安可追夢，並用日文替他打氣；統一獅總教練林岳平也回憶，林安可入團初期曾是投打二刀流，經過多次討論後建議他以野手挑戰海外，如今如願踏上旅日舞台。

此外，西武獅在文中也提到「台灣也有不少獅迷」。球團高層抵台時，甚至在機場被台灣球迷守候索取簽名；西武獅過去有多位台灣選手效力，加上與統一獅交流活動走過10年、以及名將郭泰源昔日身披18號在西武的影響，都讓獅隊在台灣累積不小人氣。