運動雲

>

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

▲新竹御嵿攻城獅高國豪、臺北台新戰神新洋將梅克 。（圖／TPBL提供）

▲新竹御嵿攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

臺北台新戰神18日於主場迎戰新竹御頂攻城獅，雙方鏖戰至比賽最後一刻才分出勝負。攻城獅當家球星高國豪展現頂級火力，全場狂飆本季新高32分，帶領球隊在驚濤駭浪中以101比98險勝戰神，喜迎5連勝並穩居聯盟第二。

開賽攻城獅反客為主率先掌控節奏，一度打出12比3攻勢取得先機。戰神則靠新洋將梅克（Makur Maker）替補上陣後穩住陣腳，外線破網成功止血，首節雙方展開激烈對峙。次節攻城獅高國豪與劉丞勳連續命中三分球，半場結束攻城獅以47:43保有領先。高國豪上半場手感發燙，三分球5投4中、獨攬22分；戰神則由梅克半場攻下16分最高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易籃後戰況持續膠著，第三節尾聲戰神靠梅克暴扣與基德（Stanton Kidd）跳投反超比分，帶著微幅領先進入決勝節。末節梅克個人連拿5分助戰神取得90:83領先，但攻城獅曾柏喻、朱雲豪接連得分將戰局拉回。比賽最後2分鐘進入罰球大戰，攻城獅洋將德魯（Drew Pember）與朱雲豪在讀秒階段合計10罰9中，幫助球隊取得98比93領先。

戰神後衛丁聖儒在最後7.1秒三罰全中追至2分差，隨後德魯2罰1中後又對丁聖儒犯規，讓戰神在最後1.1秒獲得三罰機會。然而，丁聖儒第一罰失手，第二罰命中後，第三罰打算故意不進爭取補籃卻意外入網，導致戰神喪失球權，終場攻城獅以101比98守住勝利。

高國豪此役18投11中，攻下本季新高32分、7籃板。賽後他感謝隊友製造空檔，並幽默回應球迷熱議的「國豪救我」應援標語，認為這是成功的行銷。但他強調，雖然口號將他塑造成救星，但贏球是靠大家每分每秒守下來的，「球隊是大家的，每個人都要做好自己的角色。當然，當球隊關鍵時刻真的需要我時，我絕對會跳出來。」

▲新竹御嵿攻城獅高國豪、臺北台新戰神新洋將梅克 。（圖／TPBL提供）

▲新竹御嵿攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供）

戰神新洋將梅克雖於週五晚間才抵台且受時差影響，但在首秀即繳出全隊最高25分。戰神總教練許皓程對其表現給予「100分」的高度評價，並相信磨合後會更好。然而許皓程也坦言，球隊整場比賽的細節仍有進步空間，「每一位球員與教練都必須持續留意場上細節，才能成為更成熟的團隊。」梅克則表示已感受到主場球迷的能量，未來會以更好的表現回應支持。

▲新竹御嵿攻城獅高國豪、臺北台新戰神新洋將梅克 。（圖／TPBL提供）

▲臺北台新戰神新洋將梅克 （右）。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 攻城獅高國豪戰神P.LEAGUE+籃球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

20轟60盜紀錄在手！紅人克魯茲拒簽隊史最大約　球團證實未再協商

20轟60盜紀錄在手！紅人克魯茲拒簽隊史最大約　球團證實未再協商

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

贏了！林俊易38分鐘直落二橫掃克里斯帝　生涯超級750賽首冠到手

贏了！林俊易38分鐘直落二橫掃克里斯帝　生涯超級750賽首冠到手

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

楊冪直播狂嗑食物！　工作人員急喊：姐少吃點

熱門新聞

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

20轟60盜紀錄在手！紅人克魯茲拒簽隊史最大約　球團證實未再協商

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

贏了！林俊易38分鐘直落二橫掃克里斯帝　生涯超級750賽首冠到手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

2「國豪救我」！高國豪飆32分率獅5連勝

3印度賽空汙爆表！日本羽球女神吐心聲

4紅人克魯茲拒簽隊史最大約

5中華隊注意！101英里怪物沉球想打WBC

最新新聞

1「國豪救我」！高國豪飆32分率獅5連勝

2陳范柏彥昨0分今轟17分

3獵鷹4天3戰超硬　主帥說關鍵是心態

4洋基7連敗史上最慘　主帥再噴金句

5狀元郎轟新高無用　洋基破紀錄7連敗

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

是我嗎？賴胤豪得知入選「坐在家門口發呆」　集訓首日狂冒手汗

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

RAIN用肌肉拿捏粉絲

楊冪直播狂嗑食物！　工作人員急喊：姐少吃點

【站起來都是招】學員滑雪跌倒花式起身　教練給滿情緒價值指導！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366