「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

記者蔡厚瑄／綜合報導

臺北台新戰神18日於主場迎戰新竹御頂攻城獅，雙方鏖戰至比賽最後一刻才分出勝負。攻城獅當家球星高國豪展現頂級火力，全場狂飆本季新高32分，帶領球隊在驚濤駭浪中以101比98險勝戰神，喜迎5連勝並穩居聯盟第二。

開賽攻城獅反客為主率先掌控節奏，一度打出12比3攻勢取得先機。戰神則靠新洋將梅克（Makur Maker）替補上陣後穩住陣腳，外線破網成功止血，首節雙方展開激烈對峙。次節攻城獅高國豪與劉丞勳連續命中三分球，半場結束攻城獅以47:43保有領先。高國豪上半場手感發燙，三分球5投4中、獨攬22分；戰神則由梅克半場攻下16分最高。

易籃後戰況持續膠著，第三節尾聲戰神靠梅克暴扣與基德（Stanton Kidd）跳投反超比分，帶著微幅領先進入決勝節。末節梅克個人連拿5分助戰神取得90:83領先，但攻城獅曾柏喻、朱雲豪接連得分將戰局拉回。比賽最後2分鐘進入罰球大戰，攻城獅洋將德魯（Drew Pember）與朱雲豪在讀秒階段合計10罰9中，幫助球隊取得98比93領先。

戰神後衛丁聖儒在最後7.1秒三罰全中追至2分差，隨後德魯2罰1中後又對丁聖儒犯規，讓戰神在最後1.1秒獲得三罰機會。然而，丁聖儒第一罰失手，第二罰命中後，第三罰打算故意不進爭取補籃卻意外入網，導致戰神喪失球權，終場攻城獅以101比98守住勝利。

高國豪此役18投11中，攻下本季新高32分、7籃板。賽後他感謝隊友製造空檔，並幽默回應球迷熱議的「國豪救我」應援標語，認為這是成功的行銷。但他強調，雖然口號將他塑造成救星，但贏球是靠大家每分每秒守下來的，「球隊是大家的，每個人都要做好自己的角色。當然，當球隊關鍵時刻真的需要我時，我絕對會跳出來。」

戰神新洋將梅克雖於週五晚間才抵台且受時差影響，但在首秀即繳出全隊最高25分。戰神總教練許皓程對其表現給予「100分」的高度評價，並相信磨合後會更好。然而許皓程也坦言，球隊整場比賽的細節仍有進步空間，「每一位球員與教練都必須持續留意場上細節，才能成為更成熟的團隊。」梅克則表示已感受到主場球迷的能量，未來會以更好的表現回應支持。

▲臺北台新戰神新洋將梅克 （右）。（圖／TPBL提供）