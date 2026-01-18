PLG最長連敗誕生！洋基工程吞7連敗寫紀錄　主帥李逸驊說防守「像沒鉗子螃蟹」

▲洋基工程103比125慘敗給台鋼獵鷹。（圖／PLG提供）

記者蔡厚瑄／台南報導

PLG新軍洋基工程的「開季首勝」之路依然遙不可及，18日作客台南挑戰台鋼獵鷹，洋基工程在防守端再度全面失守，終場以103比125慘敗，苦吞開季7連敗，刷新了聯盟開季最長連敗紀錄，賽後總教練李逸驊雖然肯定球隊積極地追分的表現，但也直言球隊在防守上雖然有貼上去，卻像是「沒有鉗子的螃蟹，只是一直在爬」，並沒有實際的效用。

洋基工程此役一度展現出強烈的求勝欲望，首節打完僅以26：28落後，展現出能與對手抗衡的氣勢，然而，洋基工程長期存在的「防守漏洞」次捷卻徹底爆發，讓獵鷹洋將翟蒙單節獨攬16分，帶動獵鷹打出41比29的單節攻勢，易籃後，洋基的防線更是完全潰散，前三節打完失分已突破百大關，最終以22分之差慘敗，也寫下聯盟最長的開季連敗紀錄。

面對開季至今一勝難求的慘狀，洋基工程教練李逸驊在出席賽後記者會時，生動地將球隊目前的防守狀態比喻為一隻「沒有鉗子的螃蟹」，「儘管球員在進攻端表現積極，但防守端卻像是沒有抓力、沒有威脅性的螃蟹，一直在那邊爬，卻守不住對方的進攻，甚至連最基本的『伸手干擾』都做不到，那防守也沒有效用。」

▲洋基工程103比125慘敗給台鋼獵鷹，洋基工程總教練李逸驊。（圖／PLG提供）

李逸驊也點出洋基目前的三大致命傷，首先是防守意識極度低落，雖然球員在追分期能展現積極度，但防守者在面對投籃時往往只是目送，缺乏必要的身體對抗與干擾。其次，球員頻繁出現失位問題，場上第一線被對手過掉後，二線補位完全當機，導致對手頻頻獲得「大空檔」輕鬆取分。最後，進攻端在落後較多時顯得過於急躁，部分球員會出現試圖「1打5」的個人主義行為，不僅攻擊效果不佳，更破壞了整體的團隊傳導節奏。

不過對於球隊的成長，李逸驊也給予肯定，認為目前洋基團隊默契已經有越來越好，「幾位替補球員，包括馬克斯表現得都蠻不錯。」