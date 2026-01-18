運動雲

>

PLG最長連敗誕生！洋基工程吞7連敗寫紀錄　主帥李逸驊說防守「像沒鉗子螃蟹」

▲洋基工程103比125慘敗給台鋼獵鷹。（圖／PLG提供）

▲洋基工程103比125慘敗給台鋼獵鷹。（圖／PLG提供）

記者蔡厚瑄／台南報導

PLG新軍洋基工程的「開季首勝」之路依然遙不可及，18日作客台南挑戰台鋼獵鷹，洋基工程在防守端再度全面失守，終場以103比125慘敗，苦吞開季7連敗，刷新了聯盟開季最長連敗紀錄，賽後總教練李逸驊雖然肯定球隊積極地追分的表現，但也直言球隊在防守上雖然有貼上去，卻像是「沒有鉗子的螃蟹，只是一直在爬」，並沒有實際的效用。

洋基工程此役一度展現出強烈的求勝欲望，首節打完僅以26：28落後，展現出能與對手抗衡的氣勢，然而，洋基工程長期存在的「防守漏洞」次捷卻徹底爆發，讓獵鷹洋將翟蒙單節獨攬16分，帶動獵鷹打出41比29的單節攻勢，易籃後，洋基的防線更是完全潰散，前三節打完失分已突破百大關，最終以22分之差慘敗，也寫下聯盟最長的開季連敗紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對開季至今一勝難求的慘狀，洋基工程教練李逸驊在出席賽後記者會時，生動地將球隊目前的防守狀態比喻為一隻「沒有鉗子的螃蟹」，「儘管球員在進攻端表現積極，但防守端卻像是沒有抓力、沒有威脅性的螃蟹，一直在那邊爬，卻守不住對方的進攻，甚至連最基本的『伸手干擾』都做不到，那防守也沒有效用。」

▲洋基工程103比125慘敗給台鋼獵鷹，洋基工程總教練李逸驊。（圖／PLG提供）

▲洋基工程103比125慘敗給台鋼獵鷹，洋基工程總教練李逸驊。（圖／PLG提供）

李逸驊也點出洋基目前的三大致命傷，首先是防守意識極度低落，雖然球員在追分期能展現積極度，但防守者在面對投籃時往往只是目送，缺乏必要的身體對抗與干擾。其次，球員頻繁出現失位問題，場上第一線被對手過掉後，二線補位完全當機，導致對手頻頻獲得「大空檔」輕鬆取分。最後，進攻端在落後較多時顯得過於急躁，部分球員會出現試圖「1打5」的個人主義行為，不僅攻擊效果不佳，更破壞了整體的團隊傳導節奏。

不過對於球隊的成長，李逸驊也給予肯定，認為目前洋基團隊默契已經有越來越好，「幾位替補球員，包括馬克斯表現得都蠻不錯。」

關鍵字： 洋基工程防守漏洞連敗紀錄PLG賽事李逸驊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

贏了！林俊易38分鐘直落二橫掃克里斯帝　生涯超級750賽首冠到手

贏了！林俊易38分鐘直落二橫掃克里斯帝　生涯超級750賽首冠到手

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

3位總冠軍教頭齊聚龍隊！葉總喊話：打造全新冠軍球隊

3位總冠軍教頭齊聚龍隊！葉總喊話：打造全新冠軍球隊

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

【兵不厭詐】帥警教學背對奪槍　演歹徒的妹妹一招制伏

熱門新聞

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

贏了！林俊易38分鐘直落二橫掃克里斯帝　生涯超級750賽首冠到手

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將申皓瑋傳喜訊！

2味全龍公布2026教練團完整名單

3洋基休賽季補強走到十字路口

4林俊易38分鐘印度賽封王了

5陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

最新新聞

1洋基7連敗史上最慘　主帥再噴金句

2狀元郎轟新高無用　洋基破紀錄7連敗

3印度賽空汙爆表！日本羽球女神吐心聲

4鯨華正妹主攻手膝傷休戰一年回歸

5雲豹落後17分照演逆轉秀

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

【還沒投幣？】公司尾牙「0人接唱那魯one」 A-Lin笑喊：沒人想唱是不是？

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

【有一種餓是阿嬤覺得你餓】孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

典典寶寶指定跳〈Golden〉　趙小僑.劉亮佐情緒價值給滿

【貓貓按摩？】貓躺客人背上睡覺陪按摩超可愛XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366