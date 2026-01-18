運動雲

>

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊在休賽季大幅補強投手戰力，先發輪值深度明顯升級，讓整個投手群對2026年賽季充滿期待；根據官網報導，在本週於芝加哥舉行的小熊年度球迷盛會期間，隊內投手齊聚一堂，新戰力的加入也成為熱議焦點。

資深右投泰揚（Jameson Taillon）透露，他在球迷會期間觀察了年輕投手霍頓（Cade Horton）近期的一次牛棚練投，也親眼看到新任輪值成員卡布雷拉（Edward Cabrera）進行傳接球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

泰揚笑說：「這些傢伙的球速和球質好到讓我覺得自己很遜，我們的先發輪值肯定會有更多武器，這真的令人興奮。」

小熊本月稍早透過交易從馬林魚換回擁有火球威力的卡布雷拉，付出的代價為3名潛力新秀，其中包括重砲外野手凱西（Owen Caissie）；此外左投今永昇太在完成一連串合約程序後，接受一年期合格報價，確定續留小熊。

▲霍頓（Cade Horton）、博伊德（Matthew Boyd）。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍頓（Cade Horton）。（圖／達志影像／美聯社）

球團同時重新簽回右投瑞亞（Colin Rea）作為先發與牛棚的深度選項，他在去年夏天已成功勝任這樣的角色；目前輪值排序中，瑞亞位居博伊德（Matthew Boyd）、卡布雷拉、霍頓、今永昇太與泰揚之後，而左投史提爾（Justin Steele）則預計在上半季持續復健、準備回歸。

史提爾直言，小熊目前的先發陣容堪稱「超級深厚」；史提爾表示：「這個輪值真的非常深，我會說我們大概有8到10個人，任何一天都可以上場先發，而你都會對那天贏球的機會感到非常有信心，尤其是現在我們身後還有這麼好的防守。」

他也補充：「現在身後幾乎到處都是金手套等級的防守，球被打進場內時，你會感覺非常安心；我對今年的投手深度真的感到非常有信心。」

在輪值深度名單上，阿薩德（Javier Assad）、布朗（Ben Brown）與威克斯（Jordan Wicks）同樣是開季可能在先發、牛棚或3A之間輪替的選項；百大新秀威金斯（Jaxon Wiggins，MLB Pipeline總排名第67）也在評估名單之中，他去年升上3A，完成個人在小聯盟的突破性賽季。

霍頓上季後半段防禦率僅1.03，不僅是聯盟後段最亮眼的新秀之一，也拿下國聯年度新人獎第2名；他在季後賽因肋骨傷勢缺陣，如今已完全恢復健康，史提爾則在4月接受左手肘手術後，於10月恢復傳接球，並在近日首度回到投手丘。

▲霍頓（Cade Horton）、博伊德（Matthew Boyd）。（圖／達志影像／美聯社）

▲博伊德（Matthew Boyd）。（圖／達志影像／美聯社）

博伊德剛結束生涯首次全明星賽季，去年31場先發繳出3.21防禦率；泰揚則在季末拉出一波高潮，最後7場出賽防禦率僅1.85，也是小熊在10月表現最穩定的先發投手，今永雖然經歷起伏的一季，但距離全明星與賽揚獎競爭者的身分，其實也僅相隔一年。

至於新同學卡布雷拉，上季在137.2中送出150次三振、防禦率3.53，並在5月4日至8月8日間的16場出賽中，防禦率僅2.22。

主帥康索（Craig Counsell）對卡布雷拉的未來發展充滿信心：「我認為他正要進入自己最好的階段，他很有天賦，也已經累積了足夠的投球局數與經驗，他正在變得更好，我覺得他已經準備好再往前跨一步。」

霍頓同樣對這次補強給予高度肯定；「這對我們來說意義重大，就是多了一支強力手臂，對球隊會非常有幫助，而且有這樣的深度，在10月真的會發揮很大作用，我真的非常興奮，也很高興大家都能回來，我們去年真的非常接近成功。」

關鍵字： 芝加哥小熊MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

贏了！林俊易38分鐘直落二橫掃克里斯帝　生涯超級750賽首冠到手

贏了！林俊易38分鐘直落二橫掃克里斯帝　生涯超級750賽首冠到手

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

3位總冠軍教頭齊聚龍隊！葉總喊話：打造全新冠軍球隊

3位總冠軍教頭齊聚龍隊！葉總喊話：打造全新冠軍球隊

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

曾助太空人奪2022世界大賽冠軍　終結者普雷斯利宣布退休

曾助太空人奪2022世界大賽冠軍　終結者普雷斯利宣布退休

澄清與民視糾葛「沒說不主持」　胡瓜：盡量用錢污辱我

熱門新聞

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

贏了！林俊易38分鐘直落二橫掃克里斯帝　生涯超級750賽首冠到手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將申皓瑋傳喜訊！

2味全龍公布2026教練團完整名單

3洋基休賽季補強走到十字路口

4罰球線內一步升空　張俊生UBA最猛爆扣

5道奇遭點名「北美最令人厭惡球隊」

最新新聞

1印度賽空汙爆表！日本羽球女神吐心聲

2鯨華正妹主攻手膝傷休戰一年回歸

3雲豹落後17分照演逆轉秀

4陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

5中華隊注意！101英里怪物沉球想打WBC

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

【還沒投幣？】公司尾牙「0人接唱那魯one」 A-Lin笑喊：沒人想唱是不是？

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

【有一種餓是阿嬤覺得你餓】孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

典典寶寶指定跳〈Golden〉　趙小僑.劉亮佐情緒價值給滿

【貓貓按摩？】貓躺客人背上睡覺陪按摩超可愛XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366