投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

芝加哥小熊在休賽季大幅補強投手戰力，先發輪值深度明顯升級，讓整個投手群對2026年賽季充滿期待；根據官網報導，在本週於芝加哥舉行的小熊年度球迷盛會期間，隊內投手齊聚一堂，新戰力的加入也成為熱議焦點。

資深右投泰揚（Jameson Taillon）透露，他在球迷會期間觀察了年輕投手霍頓（Cade Horton）近期的一次牛棚練投，也親眼看到新任輪值成員卡布雷拉（Edward Cabrera）進行傳接球。

泰揚笑說：「這些傢伙的球速和球質好到讓我覺得自己很遜，我們的先發輪值肯定會有更多武器，這真的令人興奮。」

小熊本月稍早透過交易從馬林魚換回擁有火球威力的卡布雷拉，付出的代價為3名潛力新秀，其中包括重砲外野手凱西（Owen Caissie）；此外左投今永昇太在完成一連串合約程序後，接受一年期合格報價，確定續留小熊。

球團同時重新簽回右投瑞亞（Colin Rea）作為先發與牛棚的深度選項，他在去年夏天已成功勝任這樣的角色；目前輪值排序中，瑞亞位居博伊德（Matthew Boyd）、卡布雷拉、霍頓、今永昇太與泰揚之後，而左投史提爾（Justin Steele）則預計在上半季持續復健、準備回歸。

史提爾直言，小熊目前的先發陣容堪稱「超級深厚」；史提爾表示：「這個輪值真的非常深，我會說我們大概有8到10個人，任何一天都可以上場先發，而你都會對那天贏球的機會感到非常有信心，尤其是現在我們身後還有這麼好的防守。」

他也補充：「現在身後幾乎到處都是金手套等級的防守，球被打進場內時，你會感覺非常安心；我對今年的投手深度真的感到非常有信心。」

在輪值深度名單上，阿薩德（Javier Assad）、布朗（Ben Brown）與威克斯（Jordan Wicks）同樣是開季可能在先發、牛棚或3A之間輪替的選項；百大新秀威金斯（Jaxon Wiggins，MLB Pipeline總排名第67）也在評估名單之中，他去年升上3A，完成個人在小聯盟的突破性賽季。

霍頓上季後半段防禦率僅1.03，不僅是聯盟後段最亮眼的新秀之一，也拿下國聯年度新人獎第2名；他在季後賽因肋骨傷勢缺陣，如今已完全恢復健康，史提爾則在4月接受左手肘手術後，於10月恢復傳接球，並在近日首度回到投手丘。

博伊德剛結束生涯首次全明星賽季，去年31場先發繳出3.21防禦率；泰揚則在季末拉出一波高潮，最後7場出賽防禦率僅1.85，也是小熊在10月表現最穩定的先發投手，今永雖然經歷起伏的一季，但距離全明星與賽揚獎競爭者的身分，其實也僅相隔一年。

至於新同學卡布雷拉，上季在137.2中送出150次三振、防禦率3.53，並在5月4日至8月8日間的16場出賽中，防禦率僅2.22。

主帥康索（Craig Counsell）對卡布雷拉的未來發展充滿信心：「我認為他正要進入自己最好的階段，他很有天賦，也已經累積了足夠的投球局數與經驗，他正在變得更好，我覺得他已經準備好再往前跨一步。」

霍頓同樣對這次補強給予高度肯定；「這對我們來說意義重大，就是多了一支強力手臂，對球隊會非常有幫助，而且有這樣的深度，在10月真的會發揮很大作用，我真的非常興奮，也很高興大家都能回來，我們去年真的非常接近成功。」