曾助太空人奪2022世界大賽冠軍　終結者普雷斯利宣布退休

▲Ryan Pressly。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

兩度入選全明星賽的終結者普雷斯利（Ryan Pressly）18日正式宣布退休，結束長達13年的大聯盟職業生涯；曾在 2022年世界大賽投出最後一個出局數、幫助太空人封王的他，也為自己的棒球旅程畫下完美句點。

37歲的普雷斯利生涯季後賽累積14次救援成功，是近年最穩定的後援投手之一；他的大聯盟生涯起步於明尼蘇達雙城，2013年至2018年效力雙城6個賽季後，於2018年季中被交易至太空人，成為生涯重要轉捩點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

轉戰休士頓後，普雷斯利迅速站穩牛棚要角，並隨隊在2019年、2021年與2022年3度闖進世界大賽；其中2022年世界大賽第6戰他成功關門，幫助太空人擊敗費城人奪冠，成為球隊封王關鍵人物。

普雷斯利2020年正式接下終結者角色，效力太空人期間累積111次救援成功，並在2019年與2021年兩度入選全明星賽。他在47場季後賽出賽中，繳出防禦率2.78、WHIP1.08的優異成績。

2022年季後賽，普雷斯利6次救援機會全部成功，寫下完美紀錄，生涯季後賽一度連續14次救援成功，直到2024年美聯分區系列賽（ALDS）第2戰對上底特律老虎時首度失手；該場比賽也成為他在休士頓的最後一戰。

2024年球季前，太空人以5年9500萬美元簽下自由球員終結者哈德（Josh Hader），普雷斯利因此失去已擔任4季的終結者位置；儘管他對外表現冷靜，但與總經理布朗（Dana Brown）之間的關係逐漸生變，最終同意放棄不可交易條款，並於一年前被交易至芝加哥小熊。

普雷斯利的大聯盟生涯共出賽667場，累積117次救援成功，防禦率3.33；他為太空人出賽342場、雙城281場、小熊44場，而小熊於上季將他釋出。

值得一提的是，普雷斯利在進入大聯盟前，曾於波士頓紅襪體系效力5個賽季，後在規則五選秀中被雙城挑中；2013年至2018年間，他是雙城牛棚的重要戰力，累積317局投球、防禦率3.75，最終在太空人迎來生涯巔峰，也以世界大賽冠軍身分，為職業生涯劃下句點。