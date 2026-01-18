運動雲

>

曾助太空人奪2022世界大賽冠軍　終結者普雷斯利宣布退休

▲Ryan Pressly。（圖／達志影像／美聯社）

▲Ryan Pressly。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

兩度入選全明星賽的終結者普雷斯利（Ryan Pressly）18日正式宣布退休，結束長達13年的大聯盟職業生涯；曾在 2022年世界大賽投出最後一個出局數、幫助太空人封王的他，也為自己的棒球旅程畫下完美句點。

37歲的普雷斯利生涯季後賽累積14次救援成功，是近年最穩定的後援投手之一；他的大聯盟生涯起步於明尼蘇達雙城，2013年至2018年效力雙城6個賽季後，於2018年季中被交易至太空人，成為生涯重要轉捩點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

轉戰休士頓後，普雷斯利迅速站穩牛棚要角，並隨隊在2019年、2021年與2022年3度闖進世界大賽；其中2022年世界大賽第6戰他成功關門，幫助太空人擊敗費城人奪冠，成為球隊封王關鍵人物。

普雷斯利2020年正式接下終結者角色，效力太空人期間累積111次救援成功，並在2019年與2021年兩度入選全明星賽。他在47場季後賽出賽中，繳出防禦率2.78、WHIP1.08的優異成績。

2022年季後賽，普雷斯利6次救援機會全部成功，寫下完美紀錄，生涯季後賽一度連續14次救援成功，直到2024年美聯分區系列賽（ALDS）第2戰對上底特律老虎時首度失手；該場比賽也成為他在休士頓的最後一戰。

2024年球季前，太空人以5年9500萬美元簽下自由球員終結者哈德（Josh Hader），普雷斯利因此失去已擔任4季的終結者位置；儘管他對外表現冷靜，但與總經理布朗（Dana Brown）之間的關係逐漸生變，最終同意放棄不可交易條款，並於一年前被交易至芝加哥小熊。

普雷斯利的大聯盟生涯共出賽667場，累積117次救援成功，防禦率3.33；他為太空人出賽342場、雙城281場、小熊44場，而小熊於上季將他釋出。

值得一提的是，普雷斯利在進入大聯盟前，曾於波士頓紅襪體系效力5個賽季，後在規則五選秀中被雙城挑中；2013年至2018年間，他是雙城牛棚的重要戰力，累積317局投球、防禦率3.75，最終在太空人迎來生涯巔峰，也以世界大賽冠軍身分，為職業生涯劃下句點。

關鍵字： 休士頓太空人MLB奪冠棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

近5戰4敗的湖人天大壞消息！　唐西奇再度負傷明戰拓荒者缺席

近5戰4敗的湖人天大壞消息！　唐西奇再度負傷明戰拓荒者缺席

謝亞軒飆23分7助攻、馬可24分22籃板　特攻大勝終止3連敗

謝亞軒飆23分7助攻、馬可24分22籃板　特攻大勝終止3連敗

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

「詹皇明星臉」在台籃夢想家　班提爾：不是第一次有人說我像

「詹皇明星臉」在台籃夢想家　班提爾：不是第一次有人說我像

快訊／領航猿卡米諾斯聲援孫思堯　痛批台灣雙職籃「暴力行為」

快訊／領航猿卡米諾斯聲援孫思堯　痛批台灣雙職籃「暴力行為」

韓媒示警！道奇狂補強　金慧成定位動搖、新球季恐更難生存

韓媒示警！道奇狂補強　金慧成定位動搖、新球季恐更難生存

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

澄清與民視糾葛「沒說不主持」　胡瓜：盡量用錢污辱我

熱門新聞

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

近5戰4敗的湖人天大壞消息！　唐西奇再度負傷明戰拓荒者缺席

謝亞軒飆23分7助攻、馬可24分22籃板　特攻大勝終止3連敗

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將申皓瑋傳喜訊！

2罰球線內一步升空　張俊生UBA最猛爆扣

3左手重砲林俊易　挺進印度賽男單決賽

4湖人天大壞消息　唐西奇再度負傷缺席

5謝亞軒飆23分7助攻　特攻終止3連敗

最新新聞

1傳金鶯關注42歲韋蘭德！

2道奇遭點名「北美最令人厭惡球隊」

3洋基休賽季補強走到十字路口

4終結者普雷斯利宣布退休

5罰球線內一步升空　張俊生UBA最猛爆扣

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

【還沒投幣？】公司尾牙「0人接唱那魯one」 A-Lin笑喊：沒人想唱是不是？

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

【有一種餓是阿嬤覺得你餓】孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

梁云菲公開「已切除子宮」　失落：我是不完整的女人嗎

【2萬撒地沒人撿】收員警通知才驚覺！ 失主大讚：太暖心了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366