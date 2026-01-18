運動雲

「能再回中職真的很感謝」　古久保健二盼成味全龍一二軍潤滑劑

▲ 味全龍春訓 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼ 味全龍春訓，古久保健二首次現身 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲ 味全龍春訓 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／雲林報導

味全龍2026年賽季迎來熟面孔，前樂天桃猿冠軍總教練古久保健二正式回歸中華職棒，擔任球隊「一、二軍巡迴統籌教練」。18日於味全龍開訓典禮現身時，古久保直言能再次回到中職「真的非常感謝」，也希望以不同角度投入球隊運作，成為串聯一、二軍的重要角色。

談到再度回到台灣的緣分，古久保表示，是在因緣際會下收到味全龍的邀請。他坦言確實有其他球隊接觸，但經過多方思考後，認為一、二軍巡迴教練的職務，是現階段最適合自己的位置，「我也希望從不同角度學習，為球隊努力，成為好的潤滑劑。」

雖然也有期待球隊邀請他，不過他綜合自身立場與未來方向後，最終選擇加入味全龍，並認為巡迴教練的角色，正是目前自己最想投入、也最能發揮所長的工作。

談到實際職務內容，古久保多次以「潤滑劑」形容自己的角色。他強調，重點在於促進一、二軍之間的溝通與交流，希望讓整體運作更加順暢，「讓一、二軍的溝通更好，是我最重要的工作之一。」

在開訓典禮介紹時獲得球迷熱烈歡呼，古久保對此相當感動，並感謝球團的溫暖接納，「從三董（魏應充）、總教練（葉君璋）到所有人，都非常熱情地歡迎我，真的很感謝。」他也提到，離開樂天後，只要是被需要的地方，不論球團或職位，都願意持續在中職努力貢獻。

▲ 味全龍春訓 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼ 味全龍春訓，古久保健二首次現身 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲ 味全龍春訓 。（圖／記者呂佳賢攝）

