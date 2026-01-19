寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／深度報導

紐約洋基在自由市場上正式對貝林傑（Cody Bellinger）劃下紅線；根據《Star-Ledger》資深記者克拉普許（Bob Klapisch）透露，洋基已在內部做出決定，若同城對手紐約大都會或其他球隊提出更高報價，球團將不會參與競價戰，寧可放手讓貝林傑離隊。

克拉普許在社群平台上直言洋基態度已相當明確，他表示：「洋基已在內部決定，如果大都會或其他球隊提出極具吸引力的報價，他們不會為貝林傑參與競價戰；洋基認為自己已提出一份公平的報價，5年1.6 億美元，並附帶兩次跳脫權，他們已做好讓貝林傑離開的準備。」

洋基自去年11月貝林傑選擇跳脫合約後，一直被外界視為續約的領跑者，但談判進展始終不順；球團最初提出的是5年約1.55億美元，後續已調整為5年1.6億美元，並額外加入多項條件，包括多次跳脫條款、可觀簽約金，且不設延遲支付，希望提升整體吸引力。

報導指出，這份合約的彈性設計，主要是讓貝林傑在未來若表現亮眼，仍可再次進入自由市場測試身價；不過貝林傑的經紀人波拉斯（Scott Boras）與球員本人，始終堅持至少7年合約，雙方在年限上出現兩年落差，也成為談判最大僵局。

洋基方面則認為，對一名即將進入31歲球季的球員而言，7年合約風險過高，尤其貝林傑曾在2020至2022年歷經長達3季的嚴重低潮，這也是球團不願讓步的關鍵因素。

值得一提的是，洋基此舉也被外界解讀為汲取去年「索托（Juan Soto）」事件的教訓；當時老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）最終以15年、7.5億美元的報價敗給大都會，而索托則以15年、7.65億美元轉戰皇后區，僅差1500萬美元的結果，至今仍讓洋基高層心有不甘。

休賽季市場變化也讓情勢更加複雜；道奇日前以4年 2.4 億美元簽下塔克（Kyle Tucker），而大都會隨即補進比歇特（Bo Bichette），雙方的動作重塑了外野市場格局，也讓洋基的選擇空間被進一步壓縮。

其中，大都會被視為對貝林傑威脅最大的競爭者。球團老闆柯恩（Steve Cohen）原本為網羅塔克預留約2.2億美元預算，最終未能如願，資金仍然充裕；而大都會在本季冬天接連失去阿隆索（Pete Alonso）、尼莫（Brandon Nimmo）、迪亞茲（Edwin Diaz）與麥尼爾（Jeff McNeil），外野戰力明顯出現缺口。

貝林傑的多功能性正好符合大都會需求，他能提供左打長打火力、橫跨多個外野位置的守備能力，同時具備老將領袖氣質；更重要的是，柯恩過往多次展現出「想要就出價」的態度，對於壓過洋基毫不手軟。

回顧貝林傑在2025年於洋基的表現，他繳出打擊率2成72、29支全壘打、98分打點，WAR值高達生涯新高的5.1；洋基球場短右外野牆也成為他的利器，29支全壘打中有18支出現在主場，主場打擊三圍更達到.302/.365/.544。

除了帳面數據，貝林傑在場上的防守貢獻、左打平衡打線的價值，以及在休息室中與隊長賈吉（Aaron Judge）形成的老將核心，都是洋基難以忽視的因素；儘管如此，球團仍選擇在合約年限與總價上堅守底線。