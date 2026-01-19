運動雲

張喜凱CPB代表作！　112球完投9局豪寫賽史第一人

▲台鋼雄鷹投手張喜凱。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲張喜凱。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者胡冠辰／綜合報導

前台鋼雄鷹下勾投手張喜凱轉戰中國城市棒球聯賽（CPB）後繳出代表作，昨（18日）披廈門海豚隊戰袍先發對上福州海俠，耗費112球投滿9局，以完投之姿率隊7比3拿下勝利，也寫下聯賽史上首位完成完投的投手紀錄，成為賽史第一人。

張喜凱出身2019年選秀，以少見的下勾投法聞名，2020年在中職迎來首個一軍賽季，隔年（2021）單季出賽16場寫下個人最高，繳出5勝6敗自責分率5.04的平庸成績；近兩年轉戰台鋼雄鷹後，張喜凱在一軍出賽機會有限，最終於今年遭到釋出，隨後確定赴中發展加入廈門海豚，盼在新聯賽中尋求舞台。

此役張喜凱開賽狀態火燙，前6局完全封鎖對手，讓福州打線一分未得；直到第7局在兩出局後出現小亂流，單局遭串聯攻勢失掉3分，但廈門海豚仍守住領先優勢，沒有讓戰局翻盤。

關鍵時刻張喜凱選擇續航，8、9兩局穩住節奏，連續解決6名打者，完成9局任務並順利關門，替球隊守下7比3勝果，同時把「完投」寫進聯賽紀錄簿。

總計張喜凱完投9局用球數112球，被敲7支安打失3分，另有3次三振、2次保送；賽後個人防禦率降至2.42，也用一場代表作替新東家立下鮮明里程碑。

