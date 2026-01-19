「比我願意更困難的選擇」　蔡其昌揭陳冠宇一度禮讓經典賽原因

▲陳冠宇、蔡其昌。（圖／蔡其昌臉書）



記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿牛棚大將陳冠宇18日出席台灣在地運動品牌Taiwolf於台北大巨蛋舉行的旗艦店開幕活動，首度公開回應外界關注的經典賽動向，透露仍需先完成部分私人行程安排，但休賽季訓練未中斷，已開始為集訓與後續賽事做準備，並強調既然已決定報到，就會以最嚴謹態度面對挑戰，希望有機會和大家一起進入正式名單。

針對先前一度傳出可能婉拒徵召的消息，中華職棒大聯盟會長、同時也是民進黨立委蔡其昌19日稍早在臉書發文補充背後原因，直言「這個選擇，是我們最熟悉的冠宇，」他指出，很多人不知道陳冠宇今年原本婉拒經典賽，「並不是因為沒意願或不想打；答案恰恰相反，他非常渴望再次穿上國家隊戰袍。」

蔡其昌在文中提到，披上國家隊戰袍對球員而言是榮耀，認識陳冠宇的人都知道，對他而言不只是比賽，更是一種「代表台灣站上世界舞台的重量」；但也因為這份重量，陳冠宇做了「比『我願意』更困難的選擇」，他看見年輕投手一代代成長、需要累積國際賽經驗，認為這個位置可能正是某位年輕選手「此生唯一站上國際賽舞台的機會」，因此即使內心渴望仍選擇先禮讓。

對於外界揣測過程「被強迫」甚至以「情勒」形容，蔡其昌也在貼文中否認，強調「其實並沒有。」他表示，陳冠宇「比誰都更渴望再次穿上Team Taiwan國家隊的戰袍，當下卻選擇成全別人的愛，才是最艱難的決定。」