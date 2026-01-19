運動雲

>

「比我願意更困難的選擇」　蔡其昌揭陳冠宇一度禮讓經典賽原因

▲陳冠宇、蔡其昌。（圖／蔡其昌臉書）

▲陳冠宇、蔡其昌。（圖／蔡其昌臉書）

記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿牛棚大將陳冠宇18日出席台灣在地運動品牌Taiwolf於台北大巨蛋舉行的旗艦店開幕活動，首度公開回應外界關注的經典賽動向，透露仍需先完成部分私人行程安排，但休賽季訓練未中斷，已開始為集訓與後續賽事做準備，並強調既然已決定報到，就會以最嚴謹態度面對挑戰，希望有機會和大家一起進入正式名單。

針對先前一度傳出可能婉拒徵召的消息，中華職棒大聯盟會長、同時也是民進黨立委蔡其昌19日稍早在臉書發文補充背後原因，直言「這個選擇，是我們最熟悉的冠宇，」他指出，很多人不知道陳冠宇今年原本婉拒經典賽，「並不是因為沒意願或不想打；答案恰恰相反，他非常渴望再次穿上國家隊戰袍。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡其昌在文中提到，披上國家隊戰袍對球員而言是榮耀，認識陳冠宇的人都知道，對他而言不只是比賽，更是一種「代表台灣站上世界舞台的重量」；但也因為這份重量，陳冠宇做了「比『我願意』更困難的選擇」，他看見年輕投手一代代成長、需要累積國際賽經驗，認為這個位置可能正是某位年輕選手「此生唯一站上國際賽舞台的機會」，因此即使內心渴望仍選擇先禮讓。

對於外界揣測過程「被強迫」甚至以「情勒」形容，蔡其昌也在貼文中否認，強調「其實並沒有。」他表示，陳冠宇「比誰都更渴望再次穿上Team Taiwan國家隊的戰袍，當下卻選擇成全別人的愛，才是最艱難的決定。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

張喜凱CPB代表作！　112球完投9局豪寫賽史第一人

張喜凱CPB代表作！　112球完投9局豪寫賽史第一人

勇士游擊防線拉警報！金河成因「滑倒」動手術　將缺陣4至5個月

勇士游擊防線拉警報！金河成因「滑倒」動手術　將缺陣4至5個月

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

RAIN用肌肉拿捏粉絲

熱門新聞

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

讀者回應

﻿

熱門新聞

1貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

2中華隊注意！101英里怪物沉球想打WBC

3「國豪救我」！高國豪飆32分率獅5連勝

4洋基正式對貝林傑劃紅線

520歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

最新新聞

1曾偉喆談陳鏞基引退：有動力拚一軍

2杜蘭特生涯總得分超越德國坦克！

3胡金龍轉任打教適應中

4味全龍球星齊聚大林慈濟年度健檢

5多明尼加外野手「邦力多」加盟悍將

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

是我嗎？賴胤豪得知入選「坐在家門口發呆」　集訓首日狂冒手汗

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

RAIN用肌肉拿捏粉絲

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

【我謝謝你】休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱，車主超淡定

楊冪直播狂嗑食物！　工作人員急喊：姐少吃點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366